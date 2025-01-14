Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 272Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 272
San Martino
  • Дата
    6 декабря 2025
  • Стартовая цена
    577 $
Лот 272 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1902, Ag, gr. [10,00], R, Gig. 90 Grading/Status: SPL+/qFDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1858Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1858
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    75 $
Лот 1858 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1859Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1859
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    69 $
Лот 1859 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Tracce di spazzolatura Grading/Status: meglio di MB Notes Tracce di spazzolatura
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Лот 499Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Лот 499
Scuotto Numismatica & ...
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 499 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1902. Ag gr.10 Gigante 90 R. Intensa patina da vecchia raccolta. Grading/Status: QFDC/FDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 697Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 697
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 697 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1902 Aquila sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27,00. qSPL. Pulita. R. Grading/Status: qSPL Material Ag
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2620Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2620
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2620 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB+/qSPL
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 325Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 325
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 325 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL Notes Colpetti
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1978Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1978
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1978 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: qBB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2492Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2492
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2492 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1902, Ag, gr. 10, R, GIG 90, Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Лот 1425
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    5 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1425 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728)
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III - Heritage Auctions Europe, Auction of May 2025 #86 – Part V, Лот 8443
Heritage Auctions Europe
  • Дата
    23 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 8443 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire 1902-R (KM33, Gig.90) - Obv: Head right / Rev: Crowned eagle Savoy shield - XF
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 875Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 875
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 875 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1902 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 90. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. BB. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ag
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 541
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 541 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA AG. 9,97 GR. BB+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Лот 456Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Лот 456
Scuotto Numismatica & ...
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 456 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 Lire Aquila Sabauda 1902 - Zecca: Roma - Gig 90. R. Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto, Buon BB Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5043Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5043
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB+/SPL da Roberto Pedoni Grading/Status: BB+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5044Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5044
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1902 - Nomisma 1152 AG R Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2276Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2276
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2276 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: MB-BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2275Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2275
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2275 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2274Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2274
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2274 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1902 Aquila Pag. 726; Mont. 141 R AG Grading/Status: BB/BB+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1902 Виктор Эммануил III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Лот 767
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    14 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 767 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1902 AQUILA SABAUDA R AG. 9,92 GR. BB
Похожие
Подробнее