Италия 2 лиры 1897 Умберто I

Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2028Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2028
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    104 $
Лот 2028 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: qFDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1780Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1780
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    23 $
Лот 1780 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele Grading/Status: BB+ Notes Colpetto - Sigillata Paolo Gabriele
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2218Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2218
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2218 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Graffietto al R/ Grading/Status: BB+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1326Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1326
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1326 REGNO D’ITALIA UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: QBB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3598Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3598
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3598 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: BB-SPL
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1875Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1875
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1875 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Splendida patina Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I - Numismatica Italia, Auction 3, Лот 417
Numismatica Italia
  • Дата
    1 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 417 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - IInd type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1897 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1897 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 27,07 Weight [g] : 9,85 Rarity : C Conservation : VF/VF+ Bibliographical references : KM 23, Gigante 32, Cudazzo 1215b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E111, L3224, 15/04/2024 - VF - 17 (Hammer Price) NOTES : Ancient polishing. O.: tiny scratches - little hits on the rim
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1205Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1205
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1205 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG  Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1206Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1206
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1206 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG  Grading/Status: BB+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 239Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 239
Sartor Numismatica
  • Дата
    27 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 239 Savoia - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - MIR 1102b Gig. 32 Ag • In slab NGC MS 64 n. 6287045-006. Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 17 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Лот 1111Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 17 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Лот 1111
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Дата
    17 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1111 Włochy, 2 lire 1897 Opis pozycji Stan zachowania: 2
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 824Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 824
Nomisma Aste
  • Дата
    24 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 824 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG In Slab NGC MS 64 n° 2113048-015. Magnifico esemplare. Grading/Status: MS 64
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 853Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 853
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 853 Umberto I. 1878-1900. 2 Lire 1897. Ag. Gig. 32. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 27. qBB.  Grading/Status: qBB Material Ag
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 981
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 981 UMBERTO I (1878-1900) 2 Lire 1897 Roma MIR 1102b Pagani 598 Ag 9,98 g 27 mm q.FDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 503
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 503 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1897 ROMA AG. 9,88 GR. BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Лот 189Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Лот 189
Roccaro Collezioni
  • Дата
    29 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 189 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1897, Roma, Ag, Rif. Gig. 32 - Rarità C Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I - St James’s Auctions, Auction 103, Лот 318
St James’s Auctions
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 318 Italy, 2 Lire, 1897 (Rome), Umberto I (1878-1900), bare head with bushy moustache right, rev. crowned shield with cross at centre, denomination ‘2L’ split by shield, wreath surrounding (KM.23), certified and graded by NGC as Mint State 66 plus, perfect strike and centering with high beaded rims, lustrous with pleasing silvery gold toning—a very special example of this short-lived style
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4990Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4990
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4990 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4991Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4991
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4991 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1897 - Nomisma 1001 AG Lucidata Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2192Италия 2 лиры 1897 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2192
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2192 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1897 Pag. 598; Mont. 43 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Похожие
Подробнее