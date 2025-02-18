Италия 2 лиры 1897 Умберто I

Лот 417 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - IInd type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1897 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1897 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 27,07 Weight [g] : 9,85 Rarity : C Conservation : VF/VF+ Bibliographical references : KM 23, Gigante 32, Cudazzo 1215b INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E111, L3224, 15/04/2024 - VF - 17 (Hammer Price) NOTES : Ancient polishing. O.: tiny scratches - little hits on the rim