Италия 2 лиры 1887 Умберто I
Nomisma Aste
- Дата15 декабря 2025
- Стартовая цена208 $
Лот 2024 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Дата15 декабря 2025
- Стартовая цена231 $
Лот 2025 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Дата15 декабря 2025
- Стартовая цена173 $
Лот 2026 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена29 $
Лот 1779 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Grading/Status: bello SPL
Nomisma Aste
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена173 $
Лот 724 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена173 $
Лот 725 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2219 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Lotto di due esemplari Grading/Status: MB-qBB
Coins NB
- Дата24 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1449 Italy Kingdom 1887 R 2 Lire - Umberto I Silver (.835) Rome Mint (7500000) 9.98g XF KM 23 Estimate: 30 EUR
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2545 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Patinata Grading/Status: BB-SPL Notes Patinata
Savoca Numismatik
- Дата30 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1071 Italy. AD 1887. 2 Lire 1887 10 g Very Fine
Roccaro Collezioni
- Дата28 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 108 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
ACM Aste srl
- Дата26 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 644 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1887. Ag. Gig. 31. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. SPL+. Grading/Status: SPL+ Material Ag
Nomisma Aste
- Дата24 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 823 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 501 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,99 GR. qSPL
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 502 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,95 GR. BB
Roccaro Collezioni
- Дата29 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 188 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Nomisma Spa
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 4989 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL
Pesek Auctions
- Дата10 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 385 Włochy, 2 Lire 1887, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Umberto I. Nominał : 2 liry Rok : 1887 Mennica : Rzym Waga : 9,923 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 23 Klasa : VF Uwagi dotyczące jakości : zarysowania, stonowana
Numismatica Ferrarese
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1519 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - Lotto di 3 monete: 2 Lire 1° Tipo 1881 Ag Gigante 25 - 2 Lire 2° Tipo 1887 Ag Gigante 31 - 1 Lira 1886 Ag Gigante 37 Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- Дата15 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 163 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: BB/SPL