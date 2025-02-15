Италия 2 лиры 1887 Умберто I

Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2024Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2024
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    208 $
Лот 2024 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2025Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2025
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    231 $
Лот 2025 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL-FDC
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2026Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2026
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    173 $
Лот 2026 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1779Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1779
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    29 $
Лот 1779 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Grading/Status: bello SPL
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 724Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 724
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    173 $
Лот 724 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 725Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 725
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    173 $
Лот 725 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2219Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2219
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2219 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Lotto di due esemplari Grading/Status: MB-qBB
Италия 2 лиры 1887 Умберто I - Coins NB, E-Auction 48, Лот 1449
Coins NB
  • Дата
    24 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1449 Italy Kingdom 1887 R 2 Lire - Umberto I Silver (.835) Rome Mint (7500000) 9.98g XF KM 23 Estimate: 30 EUR
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2545Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2545
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2545 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1887 Pag. 597; Mont. 42 AG Patinata Grading/Status: BB-SPL Notes Patinata
Италия 2 лиры 1887 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 281 | Blue, Лот 1071
Savoca Numismatik
  • Дата
    30 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1071 Italy. AD 1887. 2 Lire 1887 10 g Very Fine
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 6, Лот 108Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 6, Лот 108
Roccaro Collezioni
  • Дата
    28 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 108 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 644Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 644
ACM Aste srl
  • Дата
    26 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 644 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1887. Ag. Gig. 31. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. SPL+.  Grading/Status: SPL+ Material Ag
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 823Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 823
Nomisma Aste
  • Дата
    24 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 823 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Segnetto al bordo. Grading/Status: SPL-FDC
Италия 2 лиры 1887 Умберто I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 501
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 501 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,99 GR. qSPL
Италия 2 лиры 1887 Умберто I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 502
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 502 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1887 ROMA AG. 9,95 GR. BB
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Лот 188Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Лот 188
Roccaro Collezioni
  • Дата
    29 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 188 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: MB/BB
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4989Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4989
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4989 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1887 - Nomisma 1000 AG Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Лот 385Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Лот 385
Pesek Auctions
  • Дата
    10 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 385 Włochy, 2 Lire 1887, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Umberto I. Nominał : 2 liry Rok : 1887 Mennica : Rzym Waga : 9,923 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 23 Klasa : VF Uwagi dotyczące jakości : zarysowania, stonowana
Италия 2 лиры 1887 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Лот 1519
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1519 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - Lotto di 3 monete: 2 Lire 1° Tipo 1881 Ag Gigante 25 - 2 Lire 2° Tipo 1887 Ag Gigante 31 - 1 Lira 1886 Ag Gigante 37 Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Лот 163Италия 2 лиры 1887 Умберто I, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Лот 163
Roccaro Collezioni
  • Дата
    15 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 163 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1887, Roma, Ag, Rif. Gig. 31 - Rarità C Grading/Status: BB/SPL
