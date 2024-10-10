Италия 2 лиры 1885 Умберто I
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата9 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 395 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 "1° tipo" Ag. Gig. 29. R. MB
Sima Srl
- Дата24 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 273 REGNO D’ITALIA - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 Gig.29 R AG Grading/Status: QSPL
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата20 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 339 Regno D'Italia Umberto I (1878-1900) 2 lire 1885 ROMA. Gig. 29 RARO AR BB
Roccaro Collezioni
- Дата13 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 147 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Ag Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: BB
Nomisma Spa
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 3596 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: SPL-FDC
Numismatica Italia
- Дата1 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 415 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - Ist type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1885 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1885 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 26,95 Weight [g] : 9,72 Rarity : R Conservation : aF Bibliographical references : KM 23, Gigante 29, Cudazzo 1214e INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E112, L2346, 17/06/2024 - F+ - 30 (Hammer Price) NOTES :
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1203 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchie e colpi al bordo diffusi Grading/Status: qBB
ACM Aste srl
- Дата8 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 851 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1885. Ag. Gig. 29. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. BB+. Colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 499 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1885 ROMA R AG. 9,89 GR. BB
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2339 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: meglio di MB
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2340 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Nomisma Spa
- Дата10 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 841 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 4988 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchia al D/ e colpetti al bordo Grading/Status: qBB
InAsta S.p.A.
- Дата18 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2191 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
InAsta S.p.A.
- Дата18 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2189 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL/SPL Notes Colpetti
Nomisma Aste
- Дата11 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 474 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG Grading/Status: BB
Hatria Numismatica
- Дата18 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 745 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 Ag. Gigante, 29. Rara. BB
Roccaro Collezioni
- Дата12 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 209 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Roma, Ag, Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: qBB
Numismatica Picena SRL
- Дата17 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 353 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 2 lire 1885 AG. Pagani 595. MIR 1101e. Rara. SPL
Art-Rite S.r.l.
- Дата10 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 186 UMBERTO I (1878-1900) - 2 lire 1885, I tipo.Argento - 10,01 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto il collo SPERANZA. - Rovescio: Stemma crociato e coronato, con il Collare dell'Annunziata, tutto tra rami di lauro e di quercia; in alto stella raggiante.Gigante 29 Raro m.SPL