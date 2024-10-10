Италия 2 лиры 1885 Умберто I

Италия 2 лиры 1885 Умберто I - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 395
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 395 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 "1° tipo" Ag. Gig. 29. R. MB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - Sima Srl, Auction 6, Лот 273Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - Sima Srl, Auction 6, Лот 273
Sima Srl
  • Дата
    24 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 273 REGNO D’ITALIA - Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 Gig.29 R AG Grading/Status: QSPL
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Лот 339Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Лот 339
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 339 Regno D'Italia Umberto I (1878-1900) 2 lire 1885 ROMA. Gig. 29 RARO AR BB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 147Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 147
Roccaro Collezioni
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 147 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Ag Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3596Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3596
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3596 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: SPL-FDC
Италия 2 лиры 1885 Умберто I - Numismatica Italia, Auction 3, Лот 415
Numismatica Italia
  • Дата
    1 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 415 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 2 Lire - Ist type OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1885 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-2 within a wreath - below R Date : 1885 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 26,95 Weight [g] : 9,72 Rarity : R Conservation : aF Bibliographical references : KM 23, Gigante 29, Cudazzo 1214e INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Inasta E112, L2346, 17/06/2024 - F+ - 30 (Hammer Price) NOTES :
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1203Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1203
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1203 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchie e colpi al bordo diffusi Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 851Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 851
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 851 Umberto I. 1861-1878. 2 Lire 1885. Ag. Gig. 29. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. BB+. Colpetti al bordo. R.  Grading/Status: BB+ Material Ag
Италия 2 лиры 1885 Умберто I - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 499
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 499 UMBERTO I (1878-1900) 2 LIRE 1885 ROMA R AG. 9,89 GR. BB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2339Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2339
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2339 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: meglio di MB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2340Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2340
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2340 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 841Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 841
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 841 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4988Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4988
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4988 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG R Macchia al D/ e colpetti al bordo Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2191Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2191
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2191 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Grading/Status: MB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2189Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2189
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2189 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 2 Lire 1885 Pag. 595; Mont. 40 R AG Colpetti Grading/Status: qSPL/SPL Notes Colpetti
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 474Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 474
Nomisma Aste
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 474 Umberto I (1878-1900) 2 Lire 1885 - Nomisma 998 AG Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Лот 745
Hatria Numismatica
  • Дата
    18 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 745 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 2 lire 1885 Ag. Gigante, 29. Rara. BB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Лот 209Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Лот 209
Roccaro Collezioni
  • Дата
    12 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 209 Umberto I, 1878-1900, 2 lire 1885, Roma, Ag, Rif. Gig. 29 - Rarità R Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Аверс монеты - - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Лот 353Италия 2 лиры 1885 Умберто I, Реверс монеты - - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Лот 353
Numismatica Picena SRL
  • Дата
    17 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 353 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 2 lire 1885 AG. Pagani 595. MIR 1101e. Rara. SPL
Италия 2 лиры 1885 Умберто I - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Лот 186
Art-Rite S.r.l.
  • Дата
    10 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 186 UMBERTO I (1878-1900) - 2 lire 1885, I tipo.Argento - 10,01 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto il collo SPERANZA. - Rovescio: Stemma crociato e coronato, con il Collare dell'Annunziata, tutto tra rami di lauro e di quercia; in alto stella raggiante.Gigante 29 Raro m.SPL
