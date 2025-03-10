Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II

Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1758Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1758
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    16 $
Лот 1758 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 696Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 696
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    923 $
Лот 696 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Di grandissima qualità, con meravigliosa patina. Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2192Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2192
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2192 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II - Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn, 109. Auktion, Лот 984
Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
  • Дата
    12 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 984 Italien-Königreich Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 2 Lire 1863, N/BN-Neapel In PCGS-Slab mit der Bewertung MS62 Montenegro 196 Pagani 506 Vorzüglich-prägefrisch
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1059
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1059 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Napoli - Ag - Gigante 56 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1060
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1060 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Stemma 1863 - Zecca: Torino - Ag - Gigante 57 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3568Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3568
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3568 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N Stemma - Nomisma 905 AG Minimo graffietto al D/ ma bellissimo esemplare Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1920Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1920
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1920 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1921Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1921
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1921 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma Pag. 506; Mont. 196 AG Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1923Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1923
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1923 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 T Stemma Pag. 507; Mont. 195 NC AG Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1922Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1922
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1922 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 2 Lire 1863 N Stemma e Valore AG 2 monete Grading/Status: qBB Notes 2 monete -
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2464Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2464
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2464 Napoli, Vittorio Emanuele II (1861 - 1878) - 2 Lire, 1863, Ag, gr. 10, C, GIG 56, Lucidata Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 790Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 790
Nomisma Aste
  • Дата
    24 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 790 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Di grandissima qualità, con meravigliosa patina. Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Лот 932
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    17 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 932 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 2 Lire Valore 1863 Napoli - Ag - Gigante 58 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 20, Лот 193
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    9 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 193 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele II, 1861-1878. 2 Lire 1863 Napoli, II° Tipo. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a d. Rv. Valore su due righe tra due rami di alloro legati da fiocco. Pag. 508; Gig. 58. Rara. Grading/Status: Colpo nel bordo. q. SPL Notes The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 454
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 454 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 2 LIRE 1863 STEMMA NAPOLI AG. 10,01 GR. BB-SPL
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 948
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 948 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 2 Lire 1863 Torino MIR 1083d Pagani 507 Ag 10 g circa 27 mm • Sigillata BB/SPL da Emilio Tevere
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 453
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 453 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 2 LIRE 1863 STEMMA TORINO AG. 9,87 GR. BB/BB+
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4944Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4944
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4944 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 2 Lire 1863 N stemma - Nomisma 905 AG Hairlines Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Лот 383Италия 2 лиры 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Лот 383
Pesek Auctions
  • Дата
    10 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 383 Włochy, 2 Lire 1863, Turyn Opis pozycji Stan zachowania: aEF Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele II. Nominał : 2 liry Rok : 1863 Mennica : Turyn Waga : 9,992 g Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 6a Klasa : aEF Uwaga jakościowa : rysy na krawędziach, stonowana
