Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I

Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Лот 625
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    29 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 625 Umberto I (1878-1900) - 2 Centesimi 1900 Roma - Cu, rame rosso - Gigante 57 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Astarte S.A., Web Auction 6, Лот 230
Astarte S.A.
  • Дата
    9 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 230 ITALY. Kingdom. Umberto I, 1878-1900. 2 Centesimi 1900-R (Copper, 20.14 mm, 2.00 g). Roma. UMBERTO I RE D'ITALIA Head of King Umberto I facing left, below the neck the initial of the engraver S on truncation. Rev. 2 CENTESIMI 1898 within two branches, one of laurel and the other of oak; above the Star of Italy; mintmark R below. Pagani 629. KM 30. Attractive toning. About Uncirculated.
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Artemide Kunstauktionen, e-Live Auction 30, Лот 929
Artemide Kunstauktionen
  • Дата
    2 декабря 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 929 Italy. Umberto I (1878-1900). CU 2 centesimi 1900, Rome mint. Pag. (decimali) 624; Mont. 72. CU. 20.00 mm. Encapsulated by Classical Coin Grading MS 62.
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 19, Лот 2691
VL Nummus
  • Дата
    14 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2691 Italy Kingdom of Italy Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 Rome Without dot after the letter "S". Cu. Montenegro 73. 2.00 g. RR BB.
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Rio de la Plata, Online Auction 11, Лот 2194
Rio de la Plata
  • Дата
    29 августа 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2194 Italia. Humberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 R. CU; 15,0mm; 1,0g. KM30 (XF) ($10-20)
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Artemide Aste s.r.l., Artemide Auction 59E, Лот 1098
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    2 июля 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1098 Umberto I (1878-1900). 2 centesimi 1900. Pag. 624; Mont. 72. CU. 20.00 mm. Encapsulated by CCG MS 62.
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-live Auction 4, Лот 297
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    1 мая 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 297 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 Roma - RAME ROSSO -Cu FDC
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, Auction 3 E-Live, Лот 490
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    15 декабря 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 490 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 Roma - RAME ROSSO -Cu FDC.
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 12, Лот 3113
Nomisma Spa
  • Дата
    2 октября 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3113 Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 - Nomisma 1029 CU qFDC.
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Лот 1005
Nomisma Spa
  • Дата
    23 июля 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1005 Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 - Nomisma 1029 CU qFDC.
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - VL Nummus, E-live auction 11, Лот 2419
VL Nummus
  • Дата
    23 марта 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2419 Italy Kingdom of Italy Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 Rome without dot, Ø 20 mm Gig. 57a. 2.03 g. A.Unc
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Katz Auction, Auction 18, Лот 454
Katz Auction
  • Дата
    22 декабря 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 454 Italy 2 Centesimi 1900 R KM# 30; UNC Red Beautiful Coin
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Лот 4171
Nomisma Spa
  • Дата
    28 апреля 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4171 Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 - Nomisma 1030 CU Rosso FDC
Италия 2 чентезимо 1900 Умберто I - Nomisma Spa, Auction 53, Лот 2019
Nomisma Spa
  • Дата
    20 октября 2015
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2019 Umberto I (1878-1900) 2 Centesimi 1900 – Pag. 624; Mont. 72 CU Rame rosso FDC
