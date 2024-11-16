Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III

Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1488
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    5767 $
Лот 1488 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 100 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso sinistra regge un fascio sulla spalla destra - gr. 8,79 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R82) (Gig. n. 13) (Mont. n. 25) (Pag. n. 650)
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1630
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    6920 $
Лот 1630 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso sinistra regge un fascio sulla spalla destra - gr. 8,79 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R82) (Gig. n. 13) (Mont. n. 25) (Pag. n. 650)
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 743Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 743
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    16148 $
Лот 743 Lots marked with an * (asterisk) come from non-EU countries and will be subject to a 5% VAT, calculated on the hammer price and buyer’s premium. In the case of a “distance sale” to a private EU buyer where VAT is applicable in the destination country, the VAT rate of the relevant EU country will apply. I lotti contrassegnati con il simbolo * (asterisco) provengono da Paesi extra-UE e saranno soggetti all’applicazione dell’IVA al 5%, calcolata sul prezzo di aggiudicazione e sui diritti d’asta. In caso di vendita a "distanza" a soggetto privato UE con rilevanza IVA nel paese di destinazione sarà applicata l'aliquota IVA del paese UE di riferimento. Grading/Status: SPL-FDC
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 86, Лот 332
Varesi
  • Дата
    5 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 332 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1936 XIV, Roma Au 8,8 g circa 23 mm • In slab NGC MS61; tiratura ufficiale di soli 812 esemplari
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Editions V. GADOURY, Auction XIX, Лот 1887
Editions V. GADOURY
  • Дата
    4 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1887 100 Lire PROVA (Pattern) Roma, 1936 R, AU 8.8 g. 23.5 mm Ref : Luppino PP120 (R4), Pagani PP nr. 161 pag. 29, Simonetti nr. 20/1 pag 89 Grading : NGC MS 62 Conservation : Superbe. Rarissime
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Лот 494Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Лот 494
Scuotto Numismatica & ...
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 494 Regno d'Italia. Vittorio emanuele III (1900-1943). 100 Lire 1936 (Impero 1° tipo). Au gr. 8,8. Gigante 13. RR Grading/Status: FDC
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3606Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3606
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3606 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1936 - Nomisma 1059 AU RRR Un minimo graffietto nel campo del R/ Grading/Status: FDC
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1897Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1897
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1897 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1059 AU RRR In slab NGC MS 65 6634004-004 Grading/Status: MS 65
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Лот 1578
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    5 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1578 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso sinistra regge un fascio sulla spalla destra - Molto rara - Lievi segni di contatto, migliore di SPL - Sigillata da Angelo Bazzoni (Bol. n. R82) (Gig. n. 13) (Mont. n. 25) (Pag. n. 650)
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Лот 1576
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    5 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1576 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Impero 1936 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore in cammino verso sinistra regge un fascio sulla spalla destra - gr. 8,79 - Molto rara - Praticamente FDC (Bol. n. R82) (Gig. n. 13) (Mont. n. 25) (Pag. n. 650)
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Münzenonline, Auktion Nr. 33, Лот 408
Münzenonline
  • Дата
    16 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 408 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1936 / Anno XIV, Roma. 8.79 g. Mont. 25 (R3). Pagani 650. Fr. 35. Von grosser Seltenheit. Nur 816 Exemplare geprägt / Extremely rare. Only 816 pieces struck NGC MS 61 Cert.No: 2924810-003
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 674
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 674 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 161 Mont. 54 Luppino PP120 Au RRRR • Ex collezione Odescalchi di Roma, asta Finarte 448 del 18/10/1983 FDC
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 670
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 670 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1936 XIV "Littore", Roma MIR 1119a Pagani 650 Au 8,79 23 mm RR • Tiratura ufficiale di soli 812 esemplari ! q.FDC
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 863Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 863
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 863 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 e 50 Lire 1936 A. XIV - Nomisma 1059 e 1071 AU RRR Lotto di due monete Grading/Status: qFDC-FDC
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 240
Aurora Numismatica
  • Дата
    18 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 240 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 100 Lire 1936, coniati 812 esemplari, RR Au 23,5 mm, 8,8 g, in Slab NGC MS62
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Heritage Auctions, Auction #3122, Лот 34722
Heritage Auctions
  • Дата
    21 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 34722 Vittorio Emanuele III gold 100 Lire Anno XIV 1936-R MS63 NGC, Rome mint, KM83, Fr-35, Pag-650. Mintage: 812. An ever-contested type of Vittorio Emanuele III's extensive gold series, boasting as much visual character as this cataloger has seen with the type. From the Robert C. Pickett Collection HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved www.HA.com/TexasAuctioneerLicenseNotice
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #3122, Лот 34722Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #3122, Лот 34722
Heritage Auctions
  • Дата
    21 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 34722 Vittorio Emanuele III gold 100 Lire Anno XIV 1936-R MS63 NGC, Rome mint, KM83, Fr-35, Pag-650. Mintage: 812. An ever-contested type of Vittorio Emanuele III's extensive gold series, boasting as much visual character as this cataloger has seen with the type. From the Robert C. Pickett Collection Metal: Gold Diameter: 25mm Weight: 8.799g AGW: 0.2546oz Mintage: 812 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 84, Лот 307
Varesi
  • Дата
    18 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 307 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 161 Mont. 54 Luppino PP120 Au RRRR • Ex collezione Odescalchi di Roma, asta Finarte 448 del 18/10/1983 FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1416Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1416
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1416 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1059 AU RRR Graffietti. Grading/Status: SPL
Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 2306Италия 100 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 2306
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2306 Vittorio Emanule III (1900-1946) 100 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 812 AU RRR Grading/Status: qFDC-FDC
