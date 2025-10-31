Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III

Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Лот 227
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Дата
    7 декабря 2025
  • Стартовая цена
    888 $
Лот 227 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, X.E.F., R, Rom. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33 / KM 72. 8.80 g. Sehr schön / Very fine.
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Лот 228
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Дата
    7 декабря 2025
  • Стартовая цена
    869 $
Лот 228 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 100 Lire 1931, R. 23.5 mm. Gold 0.900. Büste von König Vittorio Emanuele III. nach links. Darunter der Savoyer-Knoten und die Namen des Autors (Romagnoli) und des Stechers (Motti). Rv. Italien in Form einer Frau mit einer Fackel in der linken Hand und einem Olivenzweig in der anderen, die auf einem mit Faszien geschmückten Schiffsbug steht / Italia on prow of ship. Fr. 33. 8.76 g. Gereinigt / cleaned. Schön / Fine.
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1622
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    1153 $
Лот 1622 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1627
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    577 $
Лот 1627 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,79 - q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1626
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    692 $
Лот 1626 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,82 - Lieve graffio al diritto, q.FDC (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1623
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    923 $
Лот 1623 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Insieme degli esemplari da 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX e 50 Lire Littore 1931 Anno IX - Zecca: Roma - q.FDC/FDC (Bol. n. R70, R71) (Gig. n. 9, 20) (Mont. n. 20, 37) (Pag. n. 646, 657)
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1628
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    577 $
Лот 1628 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Italia su Prora 1931 Anno IX - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: l'Italia ritta su prora con fiaccola e ramo d'ulivo - gr. 8,80 - Migliore di SPL (Bol. n. R71) (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Pag. n. 646)
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy, Auction Numismatique, Лот 503
Beaussant Lefèvre - Expert: Thierry Parsy
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    692 $
Лот 503 ITALIE Victor Emmanuel III (1900-1946) 100 lire or. 1931. 8,82 g. Fr. 33. Brillant de frappe. Presque superbe.
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Auktionshaus Rapp, Rapp Auktion 2025, Лот 2044
Auktionshaus Rapp
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    745 $
Лот 2044 100 Lire 1931, Vittorio Emanuele III., Fb. 33, vorzüglich.
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 175, Лот 242
Katz Auction
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    58 $
Лот 242 Italy 100 Lire 1931 (X) R KM# 72, Fr# 33, N# 21256; Gold (.900) 8.80 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 11540 pcs.; UNC with mint luster
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH, Herbstauktion 109, Лот 651
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 651 ITALIEN, Vittorio Emanuele III., 1900-1946, 100 Lire 1931 R, Rom. 8,79g. Ware ist MwSt-befreit VAT tax free Standard Standard taxation GOLD, vz KM 72; Frbg.33
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Pandolfini Casa d'Aste, Online Auction 1363, Лот 37
Pandolfini Casa d'Aste
  • Дата
    14 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 37 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) – 100 Lire 1931 Anno IX – Zecca: Roma – D: effigie del Re a sinistra – R: allegoria dell'Italia stante su prora - SPL+ (Gig. n. 9) (Mont. n. 20) (Au) Estimate: 800-1200 EUR
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 492
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 492 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,78. Diam. mm. 23,64. Oro. q.FDC
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 1132
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1132 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,80. Diam. mm. 23,68. Oro. Lievi graffi. SPL
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 1133
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1133 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1931/A. IX. Italia su prora.Testa del sovrano a s. R/ Prora di nave fregiata dal fascio littorio, sulla quale figura intera di donna rivolta a s. con fiaccola e ramo di alloro. Gig. 9. g. 8,79. Diam. mm. 23,68. Oro. Segni di contatto. SPL
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Constantin Coins, Auction 3, Лот 213
Constantin Coins
  • Дата
    7 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 213 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Winz. Kratzer, vorzüglich-Stempelglanz
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Constantin Coins, Auction 3, Лот 212
Constantin Coins
  • Дата
    7 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 212 Italien, Victor Emanuel III. 1900-1946, 100 Lire 1931/IX R, Rom. 8,82 g. Fb. 33. Vorzüglich-Stempelglanz
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 86, Лот 329
Varesi
  • Дата
    5 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 329 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 A. IX, Roma MIR 1118a Pagani 646 Au 8,84 g 24 mm FDC
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 86, Лот 330
Varesi
  • Дата
    5 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 330 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 100 Lire 1931 IX "Italia su prora", Roma MIR 1118a Pagani 656 Au 8,79 g 24 mm q.FDC
Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 28th Numismatic Auction, Лот 5Италия 100 лир 1931 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 28th Numismatic Auction, Лот 5
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Дата
    31 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5 100 Lire Italia su prora 1931, anno IX, periziato SPL-FDC; oro 900 peso 8,8 g
