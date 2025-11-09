Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III

Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 613Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 613
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    12 декабря 2025
  • Стартовая цена
    3460 $
Лот 613 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 100 lire 1923 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ fascio littorio con scure a destra, alla sinistra in due righe il valore; sotto il segno di zecca. Alla destra, in tre righe, la data. Pagani 644. Montenegro 12. 32.4 g. - Ø 35 - R Grading/Status: Spl57
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1607
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    2884 $
Лот 1607 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lieve colpetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1608
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    2538 $
Лот 1608 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Segni di contatto, SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1478
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    3460 $
Лот 1478 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,23 - q.FDC (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1610
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    2307 $
Лот 1610 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1605
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    3460 $
Лот 1605 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Migliore di SPL (Bol. n. R65) (Gig. n. 8) (Mont. n. 17) (Pag. n. 644)
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1606
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    3460 $
Лот 1606 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,24 - Difetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1612
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    2307 $
Лот 1612 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,24 - Lievi colpetti sul contorno, BB (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1609
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    2307 $
Лот 1609 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lievi segni di contatto, SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1604
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    5190 $
Лот 1604 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1611
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    2307 $
Лот 1611 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 32,25 - Lieve colpetto al contorno, q.SPL (Bol. n. R64) (Gig. n. 7) (Mont. n. 12) (Pag. n. 644)
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 20, Лот 507
Chaponnière & Firmenich SA
  • Дата
    23 ноября 2025
  • Стартовая цена
    3724 $
Лот 507 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire 1923 R, Roma. Matte finish. Obv. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. OTTOBRE 1922. Fasces, value and date. Mont. 12; KM 65; Fr. 30. AU. 32.21 g. 20'000 ex. UNC lightly cleaned
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 20, Лот 506
Chaponnière & Firmenich SA
  • Дата
    23 ноября 2025
  • Стартовая цена
    3724 $
Лот 506 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 100 Lire 1923 R, Roma. Matte finish. Obv. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. OTTOBRE 1922. Fasces, value and date. Mont. 12; KM 65; Fr. 30. AU. 32.25 g. 20'000 ex. NGC MS 61 MATTE
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2242Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2242
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 100 Lire 1923 - Nomisma 1051 AU R Minimo colpetto al bordo Grading/Status: SPL
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - GINZA COINS CO., Auction 37, Лот 997
GINZA COINS CO.
  • Дата
    15 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 997 Italy,　Vittorio Emanuele III gold Matte Proof 100 Lire 1923-R, KM-65, FR-30, NGC(PF63+ MATTE). | MATTE UNC PROOF
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 489
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 489 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa di a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Pag. 644. Gig. 7. Raro. g. 32,17. Diam. mm. 35,03. Oro. Colpetti. SPL
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 1128
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1128 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Gig. 7. g. 32,15. Diam. mm. 34,95. Oro. Lievissimi graffi. SPL
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 488
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 488 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio. VIDEOTesta di a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Pag. 644. Gig. 7. Raro. g. 32,17. Diam. mm. 34,99. Oro. SPL/FDC
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 1129
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1129 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.100 Lire 1923. Fascio.Testa a s. R/ Fascio littorio con scure verso d. sormontato da testa di montone. Gig. 7. g. 32,15. Diam. mm. 34,95. Oro. Lievissimi graffi. SPL
Италия 100 лир 1923 Виктор Эммануил III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Лот 814
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 814 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 100 lire 1923 Roma, “Fascione”. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio con la scure verso destra sormontata da testa di montone; ai lati, indicazione di valore e data. Pag. 644; Gig. 7. Rara. Grading/Status: Colpetto. SPL Notes Autore: A. Motti (diritto).Tiratura: 20.000 esemplariCome spesso accade nella storia della numismatica, le monete non sono solo un mezzo di pagamento, ma diventano degli strumenti per celebrare eventi, personaggi, ricorrenze.E’ questo il caso del 100 Lire “Fascio”, splendida moneta disegnata da Attilio Motti che commemora il primo anniversario della marcia su Roma.Questa moneta è uno strumento per celebrare eventi, persNon ebbe corso legale non avendo mai circolato come mezzo di pagamento: era acquistabile all’epoca per la somma di lire 300.
