Италия 100 лир 1888 Умберто I

Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    4614 $
Лот 1551 Umberto I (1878-1900) 100 Lire 1888 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - gr. 32,25 - Rara - Fondi lucenti, q.FDC (Bol. n. R22) (Gig. n. 4) (Mont. n. 4) (Pag. n. 570)
Италия 100 лир 1888 Умберто I - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 20, Лот 505
Chaponnière & Firmenich SA
  • Дата
    23 ноября 2025
  • Стартовая цена
    9932 $
Лот 505 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I, 1878-1900. 100 Lire 1888 R, Roma. Obv. UMBERTO I RE D'ITALIA. Bare head left. Rev. Crowned coat of arms within laurel-oak wreath, value on either side. Mont. 04; KM 22; Fr. 18. AU. 32.26 g. 1169 ex. NGC MS 62
Италия 100 лир 1888 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 714Италия 100 лир 1888 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 714
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    4614 $
Лот 714 Umberto I (1878-1900) 100 Lire 1888 - Nomisma 973 AU RR Ex asta Aurora 31 del 01/03/2024, lotto 227, realizzo € 5.750 + diritti. Grading/Status: qSPL
Италия 100 лир 1888 Умберто I - Oslo Myntgalleri AS, Auction no. 41, Лот 473
Oslo Myntgalleri AS
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    2939 $
Лот 473 ITALY 100 lire 1888, Rome. 32.35 g. Cleaned. Edge nicks. Pagani 570, Ex. Künker 328, 10.10.2019, lot 5175 Grade: EF
Италия 100 лир 1888 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 713Италия 100 лир 1888 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 713
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    4614 $
Лот 713 Umberto I (1878-1900) 100 Lire 1888 - Nomisma 973 AU RR Grading/Status: SPL+
Италия 100 лир 1888 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1850Италия 100 лир 1888 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1850
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1850 Umberto I (1878-1900) 100 Lire 1888 - Nomisma 973 AU RR Esemplare di altissima qualità  Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 100 лир 1888 Умберто I, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #3125, Лот 35467Италия 100 лир 1888 Умберто I, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #3125, Лот 35467
Heritage Auctions
  • Дата
    27 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 35467 Umberto I gold 100 Lire 1888-R AU58 NGC, Rome mint, KM22, Fr-18, Pag-570. A lovely, near-Mint State example from a short vintage, exhibiting a sharp strike on a wide flan. A few storage nicks determine the grade. Metal: Gold Weight: 32.258g AGW: 0.9334oz Melt Value: $3,129.69 Gold Spot: $3,353/oz (07-29-2025 6:54AM CT) Mintage: 1,169 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Италия 100 лир 1888 Умберто I - Numismatica Ars Classica Spa, Auction 157, Лот 629
Numismatica Ars Classica Spa
  • Дата
    10 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 629 Savoia. Umberto I re d'Italia, 1878-1900   Da 100 lire 1888, AV. Pagani 570. MIR 1096d. Friedberg 18. Molto rara. Migliore di Spl In slab NGC MS 61, certificato n. 8358339-003.
Италия 100 лир 1888 Умберто I, Аверс монеты - - Spink , Auction 25004, Лот 334Италия 100 лир 1888 Умберто I, Реверс монеты - - Spink , Auction 25004, Лот 334
Spink
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 334 (g) NGC AU55 | Italy, Umberto I (1878-1900), 100-Lire, 1888 R, bare head left, rev. crowned shield and Garter, within wreath, edge milled, 32.25g, 6h (Fr. 18; KM 22), small edge knock and light scattering of contact marks, to otherwise near brilliant fields, about extremely fine, one of only 1,169 struck, in NGC holder, graded AU55 (Cert. #8222308-008). https://www.ngccoin.uk/certlookup/8222308-008/55/ Estimate: £3000 - £3500
Италия 100 лир 1888 Умберто I - Art-Rite S.r.l., Auction 99 - Numismatics, Лот 170
Art-Rite S.r.l.
  • Дата
    13 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 170 UMBERTO I (1878-1900) - 100 lire 1888. Oro - 32,32 gr. Dritto: Testa nuda a sinistra, nel taglio del collo SPERANZA. - Rovescio: Stemma crociato e coronato, con il Collare dell'Annunziata, tra rami di lauro e di quercia; in alto una stella raggiante. Gigante 4 Molto raro Due lievi colpetti al bordo, ma bell'esemplare con fondi lucenti. m.SPL
Италия 100 лир 1888 Умберто I - Aureo & Calicó, S.L., Auction 448, Лот 457
Aureo & Calicó, S.L.
  • Дата
    13 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 457 * Italy. 1888. Umberto I. R (Roma). 100 lire. (Fr.18) (KM. 22). Mintage of 1169 examples. Light small scrapes. Nice. Rare. AU. 32.30 g. EBC. Coin exempt from the payment of export fees. Estimate: 8000 EUR
Италия 100 лир 1888 Умберто I - SINCONA AG, Auction 94, Лот 1941
SINCONA AG
  • Дата
    22 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1941 ITALIEN. Königreich. Umberto I. 1878-1900.   100 Lire 1888 R, Roma. 32.25 g. Mont. 4 (R2). Pagani 570. Fr. 18. Sehr selten. Nur 1'169 Exemplare geprägt / Very rare. Only 1,169 pieces struck. NGC AU58. (~€ 5'210/USD 5'815)
Италия 100 лир 1888 Умберто I - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Лот 812
InAsta S.p.A.
  • Дата
    5 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 812 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 100 Lire 1888 Pag. 570; Mont. 4 RR (AU g. 32,27) Qualche restauro al bordo BB
Италия 100 лир 1888 Умберто I, Аверс монеты - - Sima Srl, Auction 3, Лот 699Италия 100 лир 1888 Умберто I, Реверс монеты - - Sima Srl, Auction 3, Лот 699
Sima Srl
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 699 Regno D’ITALIA - Umberto I (1878-1900) 100 lire 1888 - Gig. 4, RR, Au, Oro Gold In Slab NGC MS 60. Bellissima moneta coi fondi lucenti Grading/Status: MS 60
Италия 100 лир 1888 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 69, Лот 1953Италия 100 лир 1888 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 69, Лот 1953
Nomisma Spa
  • Дата
    23 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1953 Umberto I (1878-1900) 100 lire 1888 - Nomisma 973 AU RR Minimi segnetti al D/ Grading/Status: SPL/SPL+
Италия 100 лир 1888 Умберто I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 31, Лот 227
Aurora Numismatica
  • Дата
    1 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 227 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 100 Lire 1888, Tiratura: 1169, RR Au 35 mm , q.SPL
Италия 100 лир 1888 Умберто I - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 17, Лот 470
Chaponnière & Firmenich SA
  • Дата
    19 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 470 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I, 1878-1900. 100 Lire 1888 R, Roma. Mont. 04; KM 22; Fr. 18. AU. 32.26 g. 1169 ex. - NGC MS 62 Certificate No: 4725402-014
Италия 100 лир 1888 Умберто I - Cambi Aste, Auction 881, Лот 1233
Cambi Aste
  • Дата
    8 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1233 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900., 100 Lire 1888. Testa a s. R/ Stemma. Gig. 4. Molto rara. g. 32,23. Diam. mm. 35,07. Oro. Lievi segni di contatto e pulizia. SPL/FDC Cartellino Numismatica Bobba. Estimate: EUR 4000 - 4500
Италия 100 лир 1888 Умберто I, Аверс монеты - - Warin Global Investments, Online Auction 41, Лот 143Италия 100 лир 1888 Умберто I, Реверс монеты - - Warin Global Investments, Online Auction 41, Лот 143
Warin Global Investments
  • Дата
    3 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 143 Italy. Umberto I (1878 - 1900). 100 Lire 1888-R. PCGS AU53. Roma. Mintages of 1,169 pieces only. Very Rare. KM-22 Gold. 35 mm. 32.25 gr. (900‰).
Италия 100 лир 1888 Умберто I - Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Auction 391, Лот 382
Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG
  • Дата
    25 сентября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 382 ITALIEN. KÖNIGREICH ITALIEN. Umberto I., 1878-1900   100 Lire 1888 R, Rom. 29,03 g Feingold. Fb. 18; Pagani 570; Schl. 58. R Nur 1.169 Exemplare geprägt. Hübscher Prägeglanz, winz. Randfehler, vorzüglich +
