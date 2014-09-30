Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II

Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 44, Лот 1079
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    6 декабря 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1079 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 NGC MS 62 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Cert. #6637268-003 (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453).
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Cambi Aste, Auction 881, Лот 1204
Cambi Aste
  • Дата
    8 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1204 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878., 100 Lire 1878. Roma. Testa a s. R/ Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell'Annunziata. Gig. 3. Rarissima. g. 32,15. Diam. mm. 34,53. Oro. Colpi abilmente ripresi sui bordi, lievi abrasioni da pulizia. Più di SPL Cartellino Numismatica Bobba. Estimate: EUR 15000 - 18000
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, Auction 68, Лот 1275
Nomisma Spa
  • Дата
    2 сентября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1275 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Tiratura di soli 294 esemplari. Colpetto al bordo SPL+/SPL-FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Nomisma Aste, AUCTION 3, Лот 2439
Nomisma Aste
  • Дата
    2 мая 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2439 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 R - Nomisma 845 AU RRR Colpetti al bordo. Minor rim nicks. M.di SPL.
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Лот 44
Numismatica Ars Classica Spa
  • Дата
    1 декабря 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 44 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   100 Lire 1864, Torino oro gr. 32,23. D/ VITTORIO EMANUELE II Testa a sinistra, sotto al collo FERRARIS, in basso 1864. Rv: REGNO - D’ITALIA Stemma coronato tra due rami di alloro crescenti, attorno collare dell’Annunziata; in basso T L• 100 [BN]. Contorno rigato. Pagani 451, MIR 1076a, Friedberg 8. NGC5781496-001, MS63. Molto rara. q.Fdc Ex Marco Ratto, Milano 1992. MS 63 è la massima conservazione certificata per questa emissione. Conservazione eccezionale per questa moneta coniata in 579 esemplari. Secondo il Carboneri furono coniati posteriormente con millesimo 1864; 474 nel 1865 e 105 nel 1867. Di diametro leggermente inferiore alle emissioni di Roma del 1872 e 1878.
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Лот 88
Numismatica Ars Classica Spa
  • Дата
    1 декабря 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 88 VITTORIO EMANUELE II (1861-1878)   100 Lire 1872, oro gr. 32,21. Pagani 452, MIR 1076b, Friedberg 9. Molto rara. q.Fdc Leggere fluorescenze di rame su fondi lucenti e privi di “hairlines”. Periziata Alberto Varesi.
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Pandolfini Casa d'Aste, Auction, Лот 216
Pandolfini Casa d'Aste
  • Дата
    25 июня 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 216 SAVOIA. VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) 100 LIRE 1878 Roma Ar Gig. 3  Mont. 128 Rarissima SPL Very rare EF Esemplare che unisce alla rarità uno stato conservativo eccellente. Tiratura di soli 294 esemplari. .
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Auction 38, Лот 719
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    10 декабря 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 719 Regno d Italia-Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1864 NGC AU58 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell Annunziata - Molto rara - <em>Cert. #5882530-002 </em>(Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Лот 900
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    9 июля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 900 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra  - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell' Annunziata  - Molto rara - Lievissimi graffi e colpetti, ma di buona qualità e con fondi lucenti, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Лот 898
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    9 июля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 898 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi segni sul contorno, ma in generale esemplare di ottima freschezza, q.SPL (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Auction 37, Лот 899
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    9 июля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 899 100 Lire 1872 NGC MS64 PL - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Di alta qualità, con fondi speculari e gradevole patina con riflessi rossi (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Auction 35 – Day 2, Лот 1205
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    29 ноября 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1205 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Lievi colpetti sul bordo del diritto, ma in generale di buona qualità (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451).
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Auction 35 – Day 2, Лот 1206
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    29 ноября 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1206 100 Lire 1872 PCGS MS61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Gradevole patina (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452).
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Auction 34 – Day 2 - Sessions IV and V, Лот 1560
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    31 мая 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1560 100 Lire 1872 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5792 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 2) (Mont. n. 127) (Pag. n. 452)
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Auction 34 – Day 2 - Sessions IV and V, Лот 1559
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    31 мая 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1559 100 Lire 1864 - Zecca: Torino - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara - Sigillata e corredata dal certificato fotografico di Numismatica Larici (n. 5791 del 4.2.2016 - "SPL+") (Bol. n. R19) (Gig. n. 1) (Mont. n. 126) (Pag. n. 451)
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - MDC Monaco, Auction n°4, Лот 992
MDC Monaco
  • Дата
    15 ноября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 992 Victor Emmanuel II (1861-1878). 100 Lire, 1878, Rome. Av. Tête nue à gauche. Rv. Écu couronné. Mont. 128, Fr. 9. 32,24 grs. Magnifique exemplaire avec sa fraîcheur de frappe, Superbe à Fleur de coin
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Auction 32 – Session 3&4, Лот 1191
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    1 июня 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1191 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effiggie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Vari colpetti, ma moneta ancora di ottima freschezza (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Bolaffi S.p.A., Auction 31 - Session 3&4, Лот 1104
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    30 ноября 2017
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1104 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Molto rara, solo 294 esemplari coniati - Lievi colpetti sui bordi, ma esemplare di qualità molto buona con tracce dell'originale lucentezza dei fondi (Bol. n. R19) (Gig. n. 3) (Mont. n. 128) (Pag. n. 453)
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, Auction 54, Лот 2356
Nomisma Spa
  • Дата
    30 августа 2016
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2356 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 100 Lire 1878 – Nomisma 845; Pag. 453; Mont. 128 AU RRR Coniati 294 esemplari. Sigillato SPL/FDC da Angelo Bazzoni. Minimi segnetti da contatto SPL/FDC
Похожие
Подробнее
Италия 100 лир 1878 Виктор Эммануил II - H.D. Rauch, Auction 95, Лот 1302
H.D. Rauch
  • Дата
    30 сентября 2014
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1302 ITALIEN Königreich Italien (B) Vittorio Emanuele II. 1859/1861-1878 100 Lire 1872, Roma Fr:9, Mont:127 RR vzgl.
Похожие
Подробнее