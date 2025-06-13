Италия 10 лир 1946 Республика

Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 793Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 793
Nomisma Aste
  • Дата
    14 декабря 2025
  • Стартовая цена
    288 $
Лот 793 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Grado di certificazione più alto di PCGS, in slab MS 65 n° 36035812. Grading/Status: MS 65
Италия 10 лир 1946 Республика - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 897
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    58 $
Лот 897 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data - It - P.2301 RARA qSPL
Италия 10 лир 1946 Республика - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 893
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    69 $
Лот 893 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA SPL
Италия 10 лир 1946 Республика - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 894
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    58 $
Лот 894 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
Италия 10 лир 1946 Республика - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 896
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    58 $
Лот 896 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è Capovolta) -It - P.2301 RARA BB+
Италия 10 лир 1946 Республика - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 895
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    69 $
Лот 895 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 10 - Anno 1946 - D/Pegaso a s. R/Ramo d'olivo con sotto il valore e la data (Posizionando la faccia del dritto con il pegaso in alto la legenda del contorno è dritta) -It - P.2301 RARA qSPL
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2281Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2281
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    219 $
Лот 2281 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Colpetto Grading/Status: qFDC Notes Colpetto
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Лот 1223Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Лот 1223
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Дата
    21 ноября 2025
  • Стартовая цена
    346 $
Лот 1223 DIECI LIRE 1946 AL GR. 3,01 R CONSERVAZIONE ECCEZIONALE Grading/Status: FDC
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 735Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 735
Numismatica Raponi
  • Дата
    16 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 735 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL+
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 736Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 736
Numismatica Raponi
  • Дата
    16 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 736 Repubblica Italiana. 1946 lire 10 It. Gig., 229. Rara. Grading/Status: SPL
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 307Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 307
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 307 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1946. IT. Gig.229. R Sigillata Antonio Rennella SPL. Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 309Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 309
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 309 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1949 con legenda capovolta. IT. Gig.232. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 310Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 310
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 310 Repubblica Italiana (dal 1946). 10 Lire 1950. IT. Gig.233. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 753Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 753
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 753 10 Lire 1946. It. Gig. 229. qFDC/FDC. Perizia Raponi. R. Grading/Status: qFDC/FDC Material IT
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3043Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3043
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3043 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 10 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: qSPL
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1987Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1987
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1987 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 - Gig. 229 IT R Minimi colpetti al bordo Grading/Status: FDC
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1985Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1985
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1985 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 10 Lire 1946 Prova - IT In slab NGC MS 63 cod. 3216388-008 Grading/Status: MS 63
Италия 10 лир 1946 Республика - Numismatica Italia, Auction 2, Лот 365
Numismatica Italia
  • Дата
    11 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 365 ITALY - Republic Italy - Republic (1946 - date) 10 Lire Ulivo OBVERSE : - / Pegasus, in-flight to left - below REPUBBLICA ITALIANA REVERSE : - / the olive branch of fruit with leaves - side L. - 10 - below R - 1948 Date : 1948 Mint : R - Rome Material : Al Diameter [mm] : 28,97 Weight [g] : 3,04 Rarity : NC Conservation : XF/UNC Bibliographical references : KM 90, Gig. 231 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Inasta A105, l2940, 06/03/2023 - XF - 13 (Hammer Price) NOTES : Hairlines
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 283Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 283
Sartor Numismatica
  • Дата
    27 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 283 Repubblica Italiana (dal 1946) 10 Lire 1946 Ulivo - Gig. 229 It R • Sigillata qFDC da F. Cavalire. Grading/Status: qFDC
Италия 10 лир 1946 Республика, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 471Италия 10 лир 1946 Республика, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 471
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    13 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 471 - 10 lire 1946 Roma. Pegaso a sinistra R/ ramo d’ulivo tra valore, nel basso la data con a sinistra il segno di zecca Montenegro 03. 2.99 g. - Ø 29 - R Grading/Status: Fdc67
