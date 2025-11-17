Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III

Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2043Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2043
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    92 $
Лот 2043 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL-FDC
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2044Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2044
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    58 $
Лот 2044 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Colpetto al bordo. Grading/Status: qFDC
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2042Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2042
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    92 $
Лот 2042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1840Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1840
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    14 $
Лот 1840 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: BB-SPL
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1831Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1831
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    40 $
Лот 1831 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+/qFDC
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1837Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1837
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    29 $
Лот 1837 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1838Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1838
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    29 $
Лот 1838 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL Notes Colpetto
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1834Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1834
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 1834 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL+
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1835Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1835
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    30 $
Лот 1835 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1839Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1839
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    29 $
Лот 1839 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1833Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1833
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 1833 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL+ Notes Colpetto
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1836Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1836
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    29 $
Лот 1836 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Colpetto Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Colpetto
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1832Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1832
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    40 $
Лот 1832 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1936 XIV Impero Pag. 700; Mont. 101 AG Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: SPL-FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 775Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 775
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    92 $
Лот 775 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Grading/Status: FDC
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 774Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 774
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    115 $
Лот 774 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 An. XIV - Nomisma 1121 AG Magnifica patina dalle bellissime iridescenze. Grading/Status: FDC
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232547, Лот 63231Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232547, Лот 63231
Heritage Auctions
  • Дата
    19 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 63231 Vittorio Emanuele III 10 Lire Anno XIV (1936)-R UNC Details (Cleaned) NGC, Rome mint, KM80. From the Globus Collection Metal: Silver Diameter: 27mm Weight: 10g ASW: 0.2684oz Melt Value: $14.49 Silver Spot: $54/oz (11-13-2025 2:52AM CT) Mintage: 619,000
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2254Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2254
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2254 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Sigillata qFDC da Marco Esposito Grading/Status: qFDC
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2257Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2257
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2257 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2256Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2256
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2256 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1936 - Nomisma 1121 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2258Италия 10 лир 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2258
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2258 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1927*, 1936 - AG Lotto di due monete, colpetti al bordo Grading/Status: BB
