Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III

Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 839
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    81 $
Лот 839 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 10 LIRE - Anno 1930 - Biga - D/Testa nuda a sinistra R/Biga a sinistra. All'esergo il valore, la data ed il segno di zecca - Ar - P.695 qFDC/FDC
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1827Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1827
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 1827 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB+
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3618Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3618
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3618 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Graffio al R/ Grading/Status: SPL+/qFDC
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 320Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 320
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 320 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Patinata Grading/Status: SPL Notes Patinata
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Лот 905
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 905 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1930. Pag. (decimali) 695; MIR (Savoia) 1132i. AG. 9.94 g. 27.5 mm. R. Minimi segnetti. SPL/SPL+.
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1255Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1255
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1255 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG R Colpetti al bordo Grading/Status: SPL
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2486Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2486
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2486 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 10 Lire "Biga", 1930, Ag, gr. 10, NC, GIG 59, Grading/Status: BB+
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III - Monnaies d'Antan, Auction 37, Лот 1136
Monnaies d'Antan
  • Дата
    24 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1136 Italie - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 10 Lire 1930 SUP Montenegro.50 Ar ; 10.00 gr ; 27 mm
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 870Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 870
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 870 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1930 Biga. Ag. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27.  Gig. 59. BB. NC. Grading/Status: qSPL Material Ag
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 997
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 997 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1930 "Biga", Roma MIR 1132i Pagani 695 Ag 10,00 g 27 mm R SPL
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2385Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2385
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2385 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Colpetti Grading/Status: BB-SPL Notes Colpetti
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2386Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2386
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2386 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB+
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5030Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5030
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5030 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Sigillata BB-SPL da Francesco Cavaliere Grading/Status: BB-SPL
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2251Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2251
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2251 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Qualche restauro al bordo Grading/Status: qBB Notes Qualche restauro al bordo
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2249Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2249
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2249 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2250Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2250
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1930 Biga Pag. 695; Mont. 95 R AG Grading/Status: BB
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1653Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1653
Istra Numizmatika
  • Дата
    15 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1653 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 10 lirów 1930, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 59 Ag.835 10,00 g
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 19, Лот 744
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    29 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 744 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 10 Lire 1930 Roma, Biga. Ag Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Biga trainata da due vacalli in corsa con figura di donna in piedi rappresentante l’Italia recante fascio littorio. Pag. 695; Gig. 59. Rara. Grading/Status: BB Notes Autore: Romagnoli (rovescio); incisore: Motti (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 482Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 482
Nomisma Aste
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 482 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1930 - Nomisma 1116 AG Colpo al bordo. Grading/Status: SPL
Италия 10 лир 1930 Виктор Эммануил III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Лот 808
Hatria Numismatica
  • Дата
    18 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 808 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1930 * Ag. Gigante, 59. Non comune. MB
