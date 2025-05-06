Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III

Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1825Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1825
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    29 $
Лот 1825 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 ** Biga Pag. 694a; Mont. 94 AG Due colpetti Grading/Status: BB+ Notes Due colpetti
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1826Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1826
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    17 $
Лот 1826 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 ** Biga Pag. 694a; Mont. 94 AG Grading/Status: qBB
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1824Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1824
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 1824 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 * Biga Pag. 694; Mont. 93 RR AG Grading/Status: qBB
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232547, Лот 63230Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232547, Лот 63230
Heritage Auctions
  • Дата
    19 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 63230 Vittorio Emanuele III 10 Lire 1929-R MS62 NGC, Rome mint, KM68.1. Edge *FERT*. From the Globus Collection Metal: Silver Weight: 10g ASW: 0.2684oz Melt Value: $14.49 Silver Spot: $54/oz (11-13-2025 2:52AM CT) Mintage: 6,800,000
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2252Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2252
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2252 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1929* - Nomisma 1114 AG R Sigillato da Emilio Tevere “bordo ripreso altrimenti SPL” Grading/Status: SPL
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2251Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2251
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2251 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1929* - Nomisma 1114 AG R Grading/Status: qFDC
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III - A.Karamitsos International Philatelic Auctions, Live Internet Auction 22, Лот 6888
A.Karamitsos International Philatelic Auctions
  • Дата
    1 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 6888 ITALY: 10 Lire (1929 R) in silver (0,835). Head of Vittorio Emanuele III facing left on obverse. Biga with female on reverse. Edge lettering: **FERT**. (KM 68.2). About Extra Fine.
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 318Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 318
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 318 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 * Biga Pag. 694; Mont. 93 RR AG Grading/Status: SPL
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2588Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2588
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2588 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 ** Biga Pag. 694a; Mont. 94 AG Grading/Status: BB-SPL
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 319Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 319
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 319 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 ** Biga Pag. 694a; Mont. 94 AG Grading/Status: qSPL
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2586Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2586
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2586 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1929 * Biga Pag. 694; Mont. 93 RR AG Colpetti - Patinata Grading/Status: BB Notes Colpetti - Patinata
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Лот 942
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    6 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 942 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1929 *. Pag. (decimali) 694; MIR (Savoia) 1132g. AG. 9.93 g. 27 mm. R. BB+.
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 162, Лот 607
Katz Auction
  • Дата
    7 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 607 Italy 10 Lire 1929 R KM# 68.2, N# 10490; **FERT**; Silver 9.96 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Лот 920
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 920 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete da 10 lire: 1926, 1928*, 1929**. AG.
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1254Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1254
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1254 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1929* - Nomisma 1114 AG R Colpo al bordo, graffietti  Grading/Status: SPL
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III - Constantin Coins, Auction 2, Лот 56
Constantin Coins
  • Дата
    23 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 56 Italien Königreich, Vittorio Emanuele III. 1900-1946, 10 Lire 1929. 9,95 g. K/M 68.2. Vorzüglich-Stempelglanz
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Лот 960
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    17 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 960 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire Biga 1929 - Ag - C/ 2 rosette - Gigante 58a Grading/Status: BB/SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 868Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 868
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 868 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1929 Due rosette Biga. Ag. Gig. 58a. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB. Colpi al bordo. NC. Grading/Status: BB Material Ag
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III - Jesús Vico, Online Auction 26, Лот 590
Jesús Vico
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 590 MONEDA EXTRANJERA. ITALIA. Víctor Manuel III. 10 liras. 1929. R. AR 10,01 g. 26,9 mm. KM-68.1. Pequeño defecto en gráfila. Pequeñas marcas. EBC-.
Италия 10 лир 1929 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 658
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 658 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1929 due rosette "Biga", Roma MIR 1132h Pagani 694a Ag 10 g circa 27 mm R • Sigillata FDC da Angelo Bazzoni
