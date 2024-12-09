Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III

Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1616
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    461 $
Лот 1616 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire Biga 1926 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia con fascio littorio su biga al galoppo verso sinistra - Sigillata ("q.FDC") (Bol. n. R67) (Gig. n. 55) (Mont. n. 87) (Pag. n. 691)
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1817Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1817
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    81 $
Лот 1817 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Colpetto al bordo Grading/Status: qSPL Notes Colpetto al bordo
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1816Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1816
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    346 $
Лот 1816 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Qualche segnetto di contatto Grading/Status: qFDC Notes Qualche segnetto di contatto
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 771Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 771
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    807 $
Лот 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 - Nomisma 1107 AG RR Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Лот 821
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 821 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 10 Lire 1926 PROVA DI STAMPA. Ag gr. 10,0 Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Biga trainata da due vacalli in corsa con figura di donna in piedi rappresentante l’Italia recante fascio littorio; sopra, PROVA DI STAMPA. P. P. 209; Lanfranco 167; Luppino PP156 (R4); Mont. 162. Molto Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: Romagnoli (rovescio); incisore: Motti (rovescio).
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 689Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 689
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 689 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 Lire 1926 Biga. Bordo stretto. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Лот 1413
Bertolami Fine Art
  • Дата
    15 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1413 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1926 biga. Gig. 55; Ag; 10gr. Graffietti Grading/Status: MB
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2579Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2579
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2579 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto - Colpetto
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 313Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 313
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: qFDC Notes Bordo stretto -
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., Auction 71E, Лот 920
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 920 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Lotto di tre (3) monete da 10 lire: 1926, 1928*, 1929**. AG.
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 866Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 866
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 866 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1926 Biga. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 564Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 564
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 564 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 Lire 1926 con bordo largo al D/ e R/. AG. Gig.55a. RR Colpetti al bordo. Grading/Status: qFDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5024Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5024
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5024 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 - Nomisma 1106 AG R Sigillata BB-SPL da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata Grading/Status: BB-SPL
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2235Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2235
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2235 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetti Grading/Status: BB+ Notes Bordo stretto - Colpetti
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2236Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2236
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2236 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto -
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2237Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2237
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2237 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Colpetto Grading/Status: qBB Notes Bordo stretto - Colpetto
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1340Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1340
ACM Aste srl
  • Дата
    8 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1340 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 10 lire 1926 Biga. Ag. Gig. 55. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. qFDC. Lustro. R. (4824) Grading/Status: qFDC
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Лот 801
Hatria Numismatica
  • Дата
    18 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 801 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 10 lire 1926 Ag. Gigante, 55. Perizia Zamboni. Rara. BB+
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III - Rio de la Plata, Online Auction 20, Лот 665
Rio de la Plata
  • Дата
    10 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 665 Reino de Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1926 R. Ceca de Roma. Plata 835; 27.0mm; 10.00g. KM68. (VF) Estimate: 20 - 30 USD
Похожие
Подробнее
Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1877Италия 10 лир 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1877
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1877 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1926 Biga Pag. 691; Mont. 87 R AG Bordo stretto Grading/Status: BB Notes Bordo stretto -
Похожие
Подробнее