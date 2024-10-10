Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III
Bolaffi S.p.A.
- Дата4 декабря 2025
- Стартовая цена5767 $
Лот 1574 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire Aratrice 1912 NGC MS 64 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: allegoria dell'Italia agricola con aratro e fascio di spighe - Rara - Cert. #8585053-010 (Bol. n. R46) (Gig. n. 52) (Mont. n. 58) (Pag. n. 688)
Katz Auction
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена58 $
Лот 229 Italy 10 Lire 1912 R KM# 47, N# 51453; Gold (.900) 3.22 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 6796 pcs.; AUNC with mint luster & minor hairlines.
Nomisma Aste
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена6920 $
Лот 769 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU R Certificata ISNI come "FDC 65". Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Дата15 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 518 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Minima screpolatura interna ma di conservazione eccezionale Grading/Status: FDC
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 506 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 52. Rarissimo. g. 3,21. Diam. mm. 19,03. Oro. Lievissimi segni di contatto. SPL/FDC
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1155 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice. VIDEOBusto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 1652. Rara. g. 3,22. Diam. mm. 19,02. Oro. Lievissimi graffi. SPL/FDC
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
- Дата6 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2057 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel III (1900-1946), AV 10 lire, 1912 R, Rome. M. 58; G. 52; Fr. 29. Extrêmement rare. Petite tache au droit. Légèrement nettoyé. Superbe Extremely Fine
Casa d'Aste Montenegro
- Дата13 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 453 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 10 lire 1912 Roma av.. Semibusto in uniforme con testa nuda a sinistra R/ allegoria dell’Italia agricola con un fascio di spighe nella sinistra e un aratro nella destra Pagani 688. Montenegro 58. 3.22 g. - Ø 19 - RRR Grading/Status: Fdc69
Cambi Aste
- Дата28 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 538 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 52. Rarissimo. g. 3,22. Diam. mm. 18,97. Oro. q.FDCSigillata Angelo Bazzoni (FDC).
Nomisma Aste
- Дата24 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 859 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1078 AU R Grading/Status: qFDC
Heritage Auctions
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена—
- Цена продажи
Лот 25114 Sought-After 10 Lire Vittorio Emanuele III gold 10 Lire 1912-R MS64 NGC, Rome mint, KM47, Fr-29. The rarest issue of the design-identical 20, 50, and 100 Lire denominations. Though this is the most attainable date from the three-year series, premiums remain high for conditionally-scarce representatives such as this. Flashy and sharp in hand, offering almost all the appeal of Gem condition apart from some chatter in the fields. Ex. The Alexander Collection (Heritage Auction 3037, January 2015, Lot 31231) Metal: Gold Diameter: 18mm Weight: 3.2258g AGW: 0.0933oz Mintage: 6,796 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1912 Aratrice Pag. 688; Mont. 52 RRR (AU g. 3,23) Grading/Status: FDC/qFDC
Nomisma Spa
- Дата10 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 887 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Hairlines da pulitura Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Дата23 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 854 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Grading/Status: qFDC-FDC
Aurora Numismatica
- Дата18 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 269 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 10 Lire 1912, RRR Au 19 mm, 3,22 g, in Slab NGC MS63
Varesi
- Дата18 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 223 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1912 "Aratrice", R, Roma MIR 1131b Pagani 688 Au 3,22 g circa 19 mm circa RR • Sigillata FDC da Numismatica Lago Maggiore
Nomisma Aste
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2315 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Da montatura. Grading/Status: qSPL
Nomisma Aste
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1428 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
SINCONA AG
- Дата22 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1958 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 10 Lire 1912 R, Roma. 3.22 g. Mont. 58 (R3). Pagani 688. Fr. 29. Selten. Nur 6'796 Exemplare geprägt / Rare. Only 6,796 pieces struck. Kleine Kratzer / Small scratches. Vorzüglich / Extremely Fine. (~€ 1'040/USD 1'165)
Art-Rite S.r.l.
- Дата10 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 196 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 10 lire 1912.Oro - n.d. Dirtto: Semibusto a sinistra in uniforme. - Rovescio: L'Italia aratrice con aratro e spighe. Gigante 52 Rarissimo Esemplare di notevole qualità. Sigillato NGC MS64 Certificato NGC n. 6640187-002