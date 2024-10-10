Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III

Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1574
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    5767 $
Лот 1574 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire Aratrice 1912 NGC MS 64 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra  - Rovescio: allegoria dell'Italia agricola con aratro e fascio di spighe - Rara - Cert. #8585053-010 (Bol. n. R46) (Gig. n. 52) (Mont. n. 58) (Pag. n. 688)
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 175, Лот 229
Katz Auction
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    58 $
Лот 229 Italy 10 Lire 1912 R KM# 47, N# 51453; Gold (.900) 3.22 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 6796 pcs.; AUNC with mint luster & minor hairlines.
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 769Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 769
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    6920 $
Лот 769 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU R Certificata ISNI come "FDC 65". Grading/Status: FDC
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 75, Лот 518Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 75, Лот 518
Nomisma Spa
  • Дата
    15 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 518 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Minima screpolatura interna ma di conservazione eccezionale Grading/Status: FDC
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 506
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 506 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 52. Rarissimo. g. 3,21. Diam. mm. 19,03. Oro. Lievissimi segni di contatto. SPL/FDC
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 1155
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1155 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice. VIDEOBusto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 1652. Rara. g. 3,22. Diam. mm. 19,02. Oro. Lievissimi graffi. SPL/FDC
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III - Jean ELSEN & ses Fils s.a., Auction 163, Лот 2057
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
  • Дата
    6 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2057 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel III (1900-1946), AV 10 lire, 1912 R, Rome. M. 58; G. 52; Fr. 29. Extrêmement rare. Petite tache au droit. Légèrement nettoyé. Superbe Extremely Fine
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 453Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 453
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    13 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 453 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 10 lire 1912 Roma av.. Semibusto in uniforme con testa nuda a sinistra R/ allegoria dell’Italia agricola con un fascio di spighe nella sinistra e un aratro nella destra Pagani 688. Montenegro 58. 3.22 g. - Ø 19 - RRR Grading/Status: Fdc69
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Лот 538
Cambi Aste
  • Дата
    28 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 538 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.10 Lire 1912. Aratrice.Busto a s. R/ L'Italia come aratrice con aratro e spighe. Gig. 52. Rarissimo. g. 3,22. Diam. mm. 18,97. Oro. q.FDCSigillata Angelo Bazzoni (FDC).
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 859Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 859
Nomisma Aste
  • Дата
    24 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 859 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1078 AU R Grading/Status: qFDC
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61501, Лот 25114Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61501, Лот 25114
Heritage Auctions
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 25114 Sought-After 10 Lire Vittorio Emanuele III gold 10 Lire 1912-R MS64 NGC, Rome mint, KM47, Fr-29. The rarest issue of the design-identical 20, 50, and 100 Lire denominations. Though this is the most attainable date from the three-year series, premiums remain high for conditionally-scarce representatives such as this. Flashy and sharp in hand, offering almost all the appeal of Gem condition apart from some chatter in the fields. Ex. The Alexander Collection (Heritage Auction 3037, January 2015, Lot 31231) Metal: Gold Diameter: 18mm Weight: 3.2258g AGW: 0.0933oz Mintage: 6,796 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 522Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 522
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Lire 1912 Aratrice Pag. 688; Mont. 52 RRR (AU g. 3,23) Grading/Status: FDC/qFDC
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 887Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 887
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 887 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Hairlines da pulitura Grading/Status: qFDC
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 854Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 854
Nomisma Aste
  • Дата
    23 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 854 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Grading/Status: qFDC-FDC
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 269
Aurora Numismatica
  • Дата
    18 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 269 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 10 Lire 1912, RRR Au 19 mm, 3,22 g, in Slab NGC MS63
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 84, Лот 223
Varesi
  • Дата
    18 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 223 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Lire 1912 "Aratrice", R, Roma MIR 1131b Pagani 688 Au 3,22 g circa 19 mm circa RR • Sigillata FDC da Numismatica Lago Maggiore
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 2315Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 2315
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2315 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Da montatura. Grading/Status: qSPL
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1428Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1428
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1428 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Lire 1912 - Nomisma 1102 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III - SINCONA AG, Auction 94, Лот 1958
SINCONA AG
  • Дата
    22 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1958 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946.   10 Lire 1912 R, Roma. 3.22 g. Mont. 58 (R3). Pagani 688. Fr. 29. Selten. Nur 6'796 Exemplare geprägt / Rare. Only 6,796 pieces struck. Kleine Kratzer / Small scratches. Vorzüglich / Extremely Fine. (~€ 1'040/USD 1'165)
Италия 10 лир 1912 Виктор Эммануил III - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Лот 196
Art-Rite S.r.l.
  • Дата
    10 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 196 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 10 lire 1912.Oro - n.d. Dirtto: Semibusto a sinistra in uniforme. - Rovescio: L'Italia aratrice con aratro e spighe. Gigante 52 Rarissimo Esemplare di notevole qualità. Sigillato NGC MS64 Certificato NGC n. 6640187-002
