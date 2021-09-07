Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III

Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 175, Лот 228
Katz Auction
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    58 $
Лот 228 Italy 10 Centesimi 1919 R PROVA PCGS SP64 BN Pagani# 351. RRR; Vittorio Emanuele III; A captivating piece of numismatic artistry that mirrors the elegance of its regular-issue counterpart while bearing the allure of being a unique and distinct specimen.
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 263Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 263
Sartor Numismatica
  • Дата
    27 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 263 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 Ape - MIR 1158a Gig. 228 Cu 5,41 g R Grading/Status: SPL
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Лот 1004
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    17 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1004 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi Ape 1919 - Cu - RARA - Gigante 228 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 648
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 648 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 "ape", Roma MIR 1158a Pagani 864 Cu 5,42 g 22 mm R SPL/q.FDC
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 146, Лот 633
Katz Auction
  • Дата
    14 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 633 Italy 10 Centesimi 1919 R PROVA PCGS SP64 BN Pagani# 351. RRR; Vittorio Emanuele III; A captivating piece of numismatic artistry that mirrors the elegance of its regular-issue counterpart while bearing the allure of being a unique and distinct specimen.
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH, E-Auktion 308, Лот 4422
Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH
  • Дата
    12 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4422 ITALIEN. KÖNIGREICH   Viktor Emanuel III., 1900 - 1946. 10 Centesimi 1919 R, Rom. Kopf nach links / Biene auf Mohnblume sitzend, darunter Datum und Wertangabe Gig. 228. Pagani 864. Montenegro 328 (R2). 5,23 g. RR! Rotbraune Tönung, vorzüglich
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2618Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2618
InAsta S.p.A.
  • Дата
    7 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2618 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU Grading/Status: BB
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2617Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2617
InAsta S.p.A.
  • Дата
    7 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2617 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU Grading/Status: BB+
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 83, Лот 970
Varesi
  • Дата
    1 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 970 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 "ape", Roma MIR 1158a Pagani 864 Cu g 5,38 mm 23 R SPL
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Maison Palombo, Auction 23, Лот 594
Maison Palombo
  • Дата
    27 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 594 Italie Victor-Emmanuel III (1900-1946) 10 centesimi en cuivre - 1919 R Rome Rare. 1.0g - KM 60 . Mont. 328 Superbe à FDC - NGC MS 62 BN Estimate: CHF 200
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 69, Лот 2063Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 69, Лот 2063
Nomisma Spa
  • Дата
    23 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2063 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R Grading/Status: SPL
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Katz Auction, Jubilee Auction 100, Лот 389
Katz Auction
  • Дата
    23 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 389 Italy 10 Centesimi 1919 R PROVA PCGS SP64 BN Pagani# 351. RRR; Vittorio Emanuele III; A captivating piece of numismatic artistry that mirrors the elegance of its regular-issue counterpart while bearing the allure of being a unique and distinct specimen.
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Aste, AUCTION 5, Лот 1316
Nomisma Aste
  • Дата
    11 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1316 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi "Ape su fiore" 1919 - Nomisma 1310 CU R FDC.
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, Auction 68, Лот 1469
Nomisma Spa
  • Дата
    2 сентября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1469 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R FDC.
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Leu Numismatik, Webauktion 22, Лот 2094
Leu Numismatik
  • Дата
    20 августа 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2094 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III , 1900-1946. 10 Centesimi 1919 (Bronze, 22 mm, 5.44 g, 6 h), Rome. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA Head of Vittorio Emanuele III to left. Rev. Bee in a flower; below, date and value. Pagani 864. Montenegro 328. Extremely fine. From the collection of Dr. Max Blaschegg (1930-2021, with collector’s ticket), privately acquired while on vacation in Grado in 1942.
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Aste, Auction 1, Лот 805
Nomisma Aste
  • Дата
    13 мая 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 805 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R FDC.
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - H.D. Rauch, Auktion e-Live 39, Лот 1301
H.D. Rauch
  • Дата
    4 марта 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1301 ITALIEN. Triest. Königreich Italien.   Lot 5 Stk.: 20 Centesimi 1919 R (2x) und 1920 R; 10 Centesimi 1919 R; 2 Centesimi 1912 R. s.sch.+-f.vzgl. (D).
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 26, Лот 772
Nomisma Spa
  • Дата
    29 января 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 772 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R BB.
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., AUCTION 97 E-Live, Лот 1789
InAsta S.p.A.
  • Дата
    29 ноября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1789 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU FDC
Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 95, Лот 1506
InAsta S.p.A.
  • Дата
    7 сентября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1506 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU FDC.
