Италия 10 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III
Katz Auction
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена58 $
Лот 228 Italy 10 Centesimi 1919 R PROVA PCGS SP64 BN Pagani# 351. RRR; Vittorio Emanuele III; A captivating piece of numismatic artistry that mirrors the elegance of its regular-issue counterpart while bearing the allure of being a unique and distinct specimen.
Sartor Numismatica
- Дата27 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 263 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 Ape - MIR 1158a Gig. 228 Cu 5,41 g R Grading/Status: SPL
Numismatica Ferrarese
- Дата17 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1004 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi Ape 1919 - Cu - RARA - Gigante 228 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Varesi
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 648 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 "ape", Roma MIR 1158a Pagani 864 Cu 5,42 g 22 mm R SPL/q.FDC
Katz Auction
- Дата14 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 633 Italy 10 Centesimi 1919 R PROVA PCGS SP64 BN Pagani# 351. RRR; Vittorio Emanuele III; A captivating piece of numismatic artistry that mirrors the elegance of its regular-issue counterpart while bearing the allure of being a unique and distinct specimen.
Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung GmbH
- Дата12 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 4422 ITALIEN. KÖNIGREICH Viktor Emanuel III., 1900 - 1946. 10 Centesimi 1919 R, Rom. Kopf nach links / Biene auf Mohnblume sitzend, darunter Datum und Wertangabe Gig. 228. Pagani 864. Montenegro 328 (R2). 5,23 g. RR! Rotbraune Tönung, vorzüglich
InAsta S.p.A.
- Дата7 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2618 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Дата7 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2617 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU Grading/Status: BB+
Varesi
- Дата1 мая 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 970 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 "ape", Roma MIR 1158a Pagani 864 Cu g 5,38 mm 23 R SPL
Maison Palombo
- Дата27 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 594 Italie Victor-Emmanuel III (1900-1946) 10 centesimi en cuivre - 1919 R Rome Rare. 1.0g - KM 60 . Mont. 328 Superbe à FDC - NGC MS 62 BN Estimate: CHF 200
Nomisma Spa
- Дата23 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2063 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R Grading/Status: SPL
Katz Auction
- Дата23 ноября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 389 Italy 10 Centesimi 1919 R PROVA PCGS SP64 BN Pagani# 351. RRR; Vittorio Emanuele III; A captivating piece of numismatic artistry that mirrors the elegance of its regular-issue counterpart while bearing the allure of being a unique and distinct specimen.
Nomisma Aste
- Дата11 ноября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1316 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi "Ape su fiore" 1919 - Nomisma 1310 CU R FDC.
Nomisma Spa
- Дата2 сентября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1469 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R FDC.
Leu Numismatik
- Дата20 августа 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2094 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III , 1900-1946. 10 Centesimi 1919 (Bronze, 22 mm, 5.44 g, 6 h), Rome. VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA Head of Vittorio Emanuele III to left. Rev. Bee in a flower; below, date and value. Pagani 864. Montenegro 328. Extremely fine. From the collection of Dr. Max Blaschegg (1930-2021, with collector’s ticket), privately acquired while on vacation in Grado in 1942.
Nomisma Aste
- Дата13 мая 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 805 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R FDC.
H.D. Rauch
- Дата4 марта 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1301 ITALIEN. Triest. Königreich Italien. Lot 5 Stk.: 20 Centesimi 1919 R (2x) und 1920 R; 10 Centesimi 1919 R; 2 Centesimi 1912 R. s.sch.+-f.vzgl. (D).
Nomisma Spa
- Дата29 января 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 772 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 10 Centesimi 1919 - Nomisma 1310 CU R BB.
InAsta S.p.A.
- Дата29 ноября 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1789 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU FDC
InAsta S.p.A.
- Дата7 сентября 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1506 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 10 Centesimi 1919 Ape Pag. 864; Mont. 328 RR CU FDC.