Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I

Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Klondike Auction , Auction 62, Лот 265Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Klondike Auction , Auction 62, Лот 265
Klondike Auction
  • Дата
    29 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 265 Italy 10 Centesimi 1893-BI. PCGS MS 64 RB. Almost TOP POP! KM-27.1; King: Umberto I (1878-1900); Copper, 10 g. Orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! Total Graded by PCGS MS 64: 11. In Higher Grades: 1
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1015Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1015
Istra Numizmatika
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1015 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1014Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1014
Istra Numizmatika
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1014 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Katz Auction, E-Auction 162, Лот 597
Katz Auction
  • Дата
    7 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 597 Italy 10 Centesimi 1893 R NN MS64 KM# 27.2, N# 727; Copper; Umberto I; Rome Mint; UNC with red mint luster
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Klondike Auction , Auction 52, Лот 285Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Klondike Auction , Auction 52, Лот 285
Klondike Auction
  • Дата
    13 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 285 Italy 10 Centesimi 1893-BI. PCGS MS 64 RB. Almost TOP POP! KM-27.1; King: Umberto I (1878-1900); Copper, 10 g. Orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! Total Graded by PCGS MS 64: 11. In Higher Grades: 1
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 260 | Blue, Лот 1431
Savoca Numismatik
  • Дата
    29 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1431 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 9,81 g Nearly Very Fine
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Лот 620
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    29 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 620 Umberto I (1878-1900) - 10 Centesimi 1893 Birmingham - Cu - Gigante 48 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Лот 941
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 941 Umberto I (1878-1900) - 10 Centesimi 1893 Roma - Cu - Gigante 47 Grading/Status: mBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1628Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1628
Istra Numizmatika
  • Дата
    15 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1628 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1627Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1627
Istra Numizmatika
  • Дата
    15 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1627 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 30, Лот 378
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    2 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 378 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27.1, Birmingham Mint, PCGS graded MS62 BN.
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 231 | Blue, Лот 1060
Savoca Numismatik
  • Дата
    14 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1060 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 10 g Very Fine
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Klondike Auction , Auction 40, Лот 232Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Klondike Auction , Auction 40, Лот 232
Klondike Auction
  • Дата
    8 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 232 Italy 10 Centesimi 1893-BI. PCGS MS-64 RB. Almost TOP POP! KM-27.1; King: Umberto I (1878-1900); Copper, 10 g. Orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! Total Graded by PCGS MS-64: 11. In Higher Grades: 1
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 230 | Blue, Лот 848
Savoca Numismatik
  • Дата
    31 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 848 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 10 g Good Very Fine
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 25, Лот 1430
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    4 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1430 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27.1, orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! PCGS graded MS64 RB.
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Pesek Auctions, #14 eAukcja - Monety Habsburgów i Monety Świata , Лот 1760Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Pesek Auctions, #14 eAukcja - Monety Habsburgów i Monety Świata , Лот 1760
Pesek Auctions
  • Дата
    24 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1760 Italy, 10 Centesimi 1893, Heaton Opis pozycji Stan zachowania: EF Italy, Umberto I., 10 Centesimi 1893, Heaton, 10,5 g, Copper, KM# 27.1, toned; EF
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Katz Auction, E-Auction 106, Лот 2253
Katz Auction
  • Дата
    27 декабря 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2253 Italy 10 Centesimi 1893 BI KM# 27, N# 727; Copper; Umberto I; Heaton Mint; AUNC; Red mint luster remains
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Katz Auction, E-Auction 101, Лот 1016
Katz Auction
  • Дата
    18 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1016 Italy 10 Centesimi 1893 BI KM# 27.1, N# 727; Copper; Umberto I; Heaton Mint; XF+/AUNC; Mint luster remains
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Pesek Auctions, #12 eAuction - European and World Coins , Лот 742Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Pesek Auctions, #12 eAuction - European and World Coins , Лот 742
Pesek Auctions
  • Дата
    13 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 742 Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Italy, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham, 10,256 g, Copper, KM# 27, remains of mint luster, toned; aUNC
Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 22, Лот 1302
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    14 августа 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1302 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful lustrous example! PCGS graded MS64 BN.
