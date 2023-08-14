Италия 10 чентезимо 1893 Умберто I
Klondike Auction
- Дата29 октября 2025
Лот 265 Italy 10 Centesimi 1893-BI. PCGS MS 64 RB. Almost TOP POP! KM-27.1; King: Umberto I (1878-1900); Copper, 10 g. Orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! Total Graded by PCGS MS 64: 11. In Higher Grades: 1
Istra Numizmatika
- Дата13 сентября 2025
Лот 1015 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Istra Numizmatika
- Дата13 сентября 2025
Лот 1014 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Katz Auction
- Дата7 июля 2025
Лот 597 Italy 10 Centesimi 1893 R NN MS64 KM# 27.2, N# 727; Copper; Umberto I; Rome Mint; UNC with red mint luster
Klondike Auction
- Дата13 апреля 2025
Savoca Numismatik
- Дата29 марта 2025
Лот 1431 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 9,81 g Nearly Very Fine
Numismatica Ferrarese
- Дата29 марта 2025
Лот 620 Umberto I (1878-1900) - 10 Centesimi 1893 Birmingham - Cu - Gigante 48 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Дата22 февраля 2025
Лот 941 Umberto I (1878-1900) - 10 Centesimi 1893 Roma - Cu - Gigante 47 Grading/Status: mBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Istra Numizmatika
- Дата15 февраля 2025
Лот 1628 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Istra Numizmatika
- Дата15 февраля 2025
Лот 1627 Królestwo Włoch, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 48 Cu. 10,00 g
Stephen Album Rare Coins
- Дата2 декабря 2024
Лот 378 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27.1, Birmingham Mint, PCGS graded MS62 BN.
Savoca Numismatik
- Дата14 сентября 2024
Лот 1060 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 10 g Very Fine
Klondike Auction
- Дата8 сентября 2024
Savoca Numismatik
- Дата31 августа 2024
Лот 848 Italy. AD 1893. 10 Centesimi 1893 mm, 10 g Good Very Fine
Stephen Album Rare Coins
- Дата4 марта 2024
Лот 1430 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27.1, orange luster gleams as if lit from within, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful nearly full red example! PCGS graded MS64 RB.
Pesek Auctions
- Дата24 февраля 2024
Лот 1760 Italy, 10 Centesimi 1893, Heaton Opis pozycji Stan zachowania: EF Italy, Umberto I., 10 Centesimi 1893, Heaton, 10,5 g, Copper, KM# 27.1, toned; EF
Katz Auction
- Дата27 декабря 2023
Лот 2253 Italy 10 Centesimi 1893 BI KM# 27, N# 727; Copper; Umberto I; Heaton Mint; AUNC; Red mint luster remains
Katz Auction
- Дата18 ноября 2023
Лот 1016 Italy 10 Centesimi 1893 BI KM# 27.1, N# 727; Copper; Umberto I; Heaton Mint; XF+/AUNC; Mint luster remains
Pesek Auctions
- Дата13 ноября 2023
Лот 742 Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham Opis pozycji Stan zachowania: aUNC Italy, Umberto I, 10 Centesimi 1893, Birmingham, 10,256 g, Copper, KM# 27, remains of mint luster, toned; aUNC
Stephen Album Rare Coins
- Дата14 августа 2023
Лот 1302 ITALY: Umberto I, 1878-1900, AE 10 centesimi, 1893-BI, KM-27, struck at the Birmingham mint in England, a wonderful lustrous example! PCGS graded MS64 BN.