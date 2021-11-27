Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II

Лот 7591 ITALY. 10 Centesimi, 1867-.OM. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-63 Brown. KM-11.5. A lovely, boldly struck coin with soft silky luster and deep brown patina throughout. Estimate: $60 - $100. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.