Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II

Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1009Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 9 - Monety, medale, książki , Лот 1009
Istra Numizmatika
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1009 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 10 Centesimi 1867, OM Strasbourg Opis pozycji Stan zachowania: UNC Literatura: Gigante 99a Czerwona miedź. 10,00 g NC
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Лот 1074Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Лот 1074
Nomisma Spa
  • Дата
    22 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1074 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 63 RB cod.6643535-011 Grading/Status: MS 63 RB
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Pesek Auctions, #19 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Лот 1356Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Pesek Auctions, #19 eAukcja - Monety starożytne, habsburskie i światowe , Лот 1356
Pesek Auctions
  • Дата
    4 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1356 Włochy, 10 Centesimi 1867, Strasburg Opis pozycji Pokaż wersję oryginalną Stan zachowania: EF Włochy, Vittorio Emanuele II, 10 centów 1867, Strasburg, 10,254 g, brąz, KM# 11,5, stonowany; EF
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 4, Лот 295Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 4, Лот 295
Sartor Numismatica
  • Дата
    31 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 295 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 Birmingham - MIR 1092l Gig. 98 Cu • in slab NGC MS 65+ BN n. 6141756-008. Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Coins NB, E-Auction 22, Лот 428
Coins NB
  • Дата
    30 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 428 Italy Kingdom 1867 H 10 Centesimi - Victor Emmanuel II Bronze Heaton and Sons / The Mint Birmingham Limited (50000000) 9.6g VF KM 11
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Numismática Leilões, Auction 88, Лот 648
Numismática Leilões
  • Дата
    28 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 648 Italy - 10 Centesimi 1867 OM AE. 10 Centesimi 1867 OM. C/ corresão. KM 11.5. Q/BELA Estimate: 20 - 30 EUR
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 978Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 978
Nomisma Spa
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 978 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 64 RB cod. 6643535-012 Grading/Status: MS 64 RB
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 979Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 979
Nomisma Spa
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 979 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS 63 RB cod.6643535-011 Grading/Status: MS 63 RB
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Numismatica Italia, Auction 1, Лот 264
Numismatica Italia
  • Дата
    16 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 264 EUROPE - ITALY - Kingdom - Vittorio Emanuele IInd (1861-1878) COIN : 10 centesimi - IInd type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA / Bare head of V.E.II left REVERSE: - / 10 // CENTESIMI // 1867 within wreatn - below H Date : 1867 - Mint: H - Birmingham - Material : Cu - Diameter (mm) : 30,04 - Weight (g) : 9,96 Rarity : C Conservation : aUnc - plain edge Bibliographical references : KM 11.3, Gig. 98 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Bolaffi A42, l1109, 01/12/2022, Conservation : UNC, Hammer price : 200 Euros
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Лот 828
Nomisma Spa
  • Дата
    26 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 828 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU qFDC.
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 136, Лот 274
WAG online Auktionen oHG
  • Дата
    15 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 274 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele II. 1859-1861-1878. Cu 10 Centesimi 1867 H, Birmingham. Pagani 549. In US Plastic-Holder PCGS MS63RB. Fast Stempelglanz .
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Münzen Gut-Lynt GmbH, Gut-Lynt Auktion 8 (Live online Auktion), Лот 1202
Münzen Gut-Lynt GmbH
  • Дата
    27 ноября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1202 ITALIEN. Königreich Vittorio Emanuele II. 1861-1878 10 Centesimi 1867 T Turin Mont. 240. 9.96 g. Unzirkuliert / Uncirculated.
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, AUCTION 66, Лот 1254
Nomisma Spa
  • Дата
    26 ноября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1254 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU In slab NGC MS65+ BN cod. 6141756-008 MS 65+ BN.
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Numismatica Genevensis SA, Auction 17, Лот 1293
Numismatica Genevensis SA
  • Дата
    15 ноября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1293 LE BRONZE LE PLUS RARE DU ROYAUME D'ITALIE, UN TEMOIGNAGE EXCEPTIONNEL DU MONNAYAGE SOUS VICTOR-EMMANUEL II Victor-Emmanuel II, roi d'Italie, 1861-1878. 10 Centesimi 1867 OM (tête d'angelot), Bruxelles. Buste nu à gauche. Marque de l'atelier de Bruxelles au-dessous / Valeur et date dans une couronne de laurier et de chêne. Etoile rayonnante au-dessus. Initales OM à l'exergue. Tranche lisse. 9,69g. CNI, I, p. 471, n°85; Gigante 100 (R5); Luppino RN128 (R5); MIR 1092o (R5); Mont. 244 (R5); Nomisma 952 (R5); Pagani prove 116 (R4); Simonetti 25/16. De la plus haute rareté. Superbe exemplaire. La pièce de 10 Centesimi est émise pour la première fois en 1862, d'abord à titre d'essai par l'atelier de Naples (buste à droite), puis selon le type définitif par les autres ateliers, selon le décret du 2 mai 1861. La production est confiée aux ateliers de Milan, Naples et Turin, ainsi qu'à des ateliers étrangers, tels que Birmingham, Bruxelles, Paris et Strasbourg. La production bruxelloise est de loin la plus rare. Indice d'une production particulière, la pièce de 1867 porte les initiales du responsable de l'atelier de Strasbourg, Oesgher Mesdach, et non d'un responsable belge. Selon Sergio Cudazzo, auteur du MIR, il n'existerait pas plus de six exemplaires de cette monnaie. Mais seuls trois exemplaires sont connus de façon certaine aujourd'hui.
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, AUCTION 65, Лот 1494
Nomisma Spa
  • Дата
    17 июня 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1494 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 27, Лот 598
Nomisma Spa
  • Дата
    26 марта 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 598 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Stack's Bowers, The January 2022 NYINC Auction - Session H - Internet Only - World Coins Part 2 - Lots 7001-7932, Лот 7591Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Stack's Bowers, The January 2022 NYINC Auction - Session H - Internet Only - World Coins Part 2 - Lots 7001-7932, Лот 7591
Stack's Bowers
  • Дата
    19 января 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 7591 ITALY. 10 Centesimi, 1867-.OM. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-63 Brown. KM-11.5. A lovely, boldly struck coin with soft silky luster and deep brown patina throughout. Estimate: $60 - $100. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, Auction 64, Лот 1202
Nomisma Spa
  • Дата
    17 декабря 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1202 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 . OM . - Nomisma 951 CU FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, Auction 64, Лот 1201
Nomisma Spa
  • Дата
    17 декабря 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1201 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 OM - Nomisma 950 CU FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 10 чентезимо 1867 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 25 , Лот 676
Nomisma Spa
  • Дата
    27 ноября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 676 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1867 H - Nomisma 949 CU Rame rosso FDC.
Похожие
Подробнее