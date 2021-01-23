Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II

Roschberg Mynthandel AS
  • Дата
    4 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1019 ITALY. Umberto. 10 Centesimi. 1866. UNC., Bronze, KM-1.5
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4957Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4957
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4957 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU In slab PCGS MS 64 RB cod. 337504.64/48728357 Grading/Status: MS 64 RB
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 945Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 945
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 945 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU Grading/Status: SPL
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Stack's Bowers, May 2024 World Collectors Choice Online Auction – Ancient Coins & World Coins Part 1 - Featuring European Coins & Cathedral Medals - Lots 32001-32875, Лот 32602Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Stack's Bowers, May 2024 World Collectors Choice Online Auction – Ancient Coins & World Coins Part 1 - Featuring European Coins & Cathedral Medals - Lots 32001-32875, Лот 32602
Stack's Bowers
  • Дата
    15 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 32602 ITALY. 10 Centesimi, 1866-H. Birmingham (Heaton) Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64 Red Brown. KM-11.3. Retaining a great deal of red, this near-Gem dazzles with immense luster abounding throughout. Estimate: $150 - $250. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 108, Лот 810
Katz Auction
  • Дата
    13 января 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 810 Italy 10 Centesimi 1866 T KM# 11.6, N# 726; Bronze; Vittorio Emanuele II; AUNC with few hairlines and spots
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Лот 728
Nomisma Spa
  • Дата
    29 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 728 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Лот 979
Nomisma Spa
  • Дата
    23 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 979 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, AUCTION 66, Лот 1253
Nomisma Spa
  • Дата
    26 ноября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1253 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS65 RB cod. 2815336-015 MS 65 RB.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auktion 43, Лот 951
BAC Numismatics
  • Дата
    8 ноября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 951 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Лот 812
Nomisma Spa
  • Дата
    5 июля 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 812 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, AUCTION 65, Лот 1493
Nomisma Spa
  • Дата
    17 июня 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1493 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS 65 RB 2815336-015 FDC.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Nomisma Aste, E-LIVE AUCTION 1, Лот 720
Nomisma Aste
  • Дата
    8 июня 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 720 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 T - Nomisma 943 CU SPL-FDC.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auktionen 39, Лот 933
BAC Numismatics
  • Дата
    7 июня 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 933 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Tauler & Fau Subastas, AUCTION 104 – ONLY 10% BUYER´S FEE, Лот 3189
Tauler & Fau Subastas
  • Дата
    22 февраля 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3189 Italy. Vittorio Emanuele I. 10 centesimi. 1866. Heaton. H, without horizontal cross member. (Km-11.3). Ae. 9,74 g. Almost XF. Est...60,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele I. 10 centesimi. 1866. Heaton. H, sin travesaño horizontal. (Km-11.3). Ae. 9,74 g. EBC-. Est...60,00.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auktion 35, Лот 953
BAC Numismatics
  • Дата
    25 января 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 953 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 10 Centesimi 1866 M. Kupfer. KM 11.1. Vorzüglich.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, Auction 64, Лот 1199
Nomisma Spa
  • Дата
    17 декабря 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1199 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 OM - Nomisma 945 CU FDC.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Лот 708
Nomisma Spa
  • Дата
    27 сентября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 708 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H - Nomisma 944 CU FDC.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, Auction 63, Лот 1533
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1533 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 N - Nomisma 942 CU In slab NGC MS 65 RB FDC.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Numisbalt, E-Live auction Nr. 10, Лот 360
Numisbalt
  • Дата
    4 февраля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 360 Italy 10 Centesimi 1866 H Victor Emmanuel II(1861-1878). Averse: Head left. Averse Legend: VITORIO EMANUELE II... Reverse: Value date within wreath star above. Copper. KM 11.3.
Италия 10 чентезимо 1866 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Лот 986
Nomisma Spa
  • Дата
    23 января 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 986 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 10 Centesimi 1866 H – Nomisma 944 CU FDC.
