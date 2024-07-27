Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата9 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 427 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1943-XXI-R, Roma. Impero. NI. Testa a sinistra. R/ Aquila su fascio littorio. Gigante 159. R. qFDC
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата9 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 426 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qSPL imperfezioni del tondello
Sima Srl
- Дата25 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1437 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig.153 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL
Sima Srl
- Дата25 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1436 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig. 159 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+/QSPL
ACM Aste srl
- Дата19 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 722 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,07. Diametro mm. 26. SPL+/qFDC. Graffietti. R. Grading/Status: SPL+/qFDC Material Ac
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата23 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 117 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. SPL-FDC
Numismatica Ferrarese
- Дата5 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 760 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата14 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 327 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qFDC
ACM Aste srl
- Дата8 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 899 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 7,90. Diametro mm. 26. qFDC. R. Grading/Status: qFDC Material Ni
GMA Numismatica Napoli srl
- Дата3 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 598 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1943 a.XXI. AC. Gig.159. R Grading/Status: SPL+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Scuotto Numismatica & ...
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 471 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 lira 1943 - XXI. Ni, gr. 8,10. Pagani 797. SPL Grading/Status: SPL
Numismatica Ferrarese
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 978 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: BB/qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Katz Auction
- Дата11 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 856 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
ACM Aste srl
- Дата8 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1392 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 26. FDC. R. (5224) Grading/Status: FDC
Numismatica Ferrarese
- Дата26 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 622 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Katz Auction
- Дата14 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 648 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Numismatica Ferrarese
- Дата28 сентября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 693 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1943 XXI - Ni. - Gig. 159 - RARA Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Katz Auction
- Дата27 сентября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1844 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Katz Auction
- Дата28 августа 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 420 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Numismatica Ferrarese
- Дата27 июля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 613 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira 1943 ""Impero"" - Rara - Gig.159 - Ac Grading/Status: qFDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY