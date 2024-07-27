Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III

Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 427
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 427 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1943-XXI-R, Roma. Impero. NI. Testa a sinistra. R/ Aquila su fascio littorio. Gigante 159. R. qFDC
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 426
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 426 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qSPL imperfezioni del tondello
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1437Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1437
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1437 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig.153 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1436Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1436
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1436 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira Impero 1943 Gig. 159 R NI Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB+/QSPL
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 722Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 722
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 722 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,07. Diametro mm. 26. SPL+/qFDC. Graffietti. R. Grading/Status: SPL+/qFDC Material Ac
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Лот 117
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    23 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 117 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. SPL-FDC
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Лот 760
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 760 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Лот 327
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    14 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 327 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1943 "Impero" Ni. Gig. 159. R. qFDC
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 899Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 899
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 899 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 7,90. Diametro mm. 26. qFDC. R. Grading/Status: qFDC Material Ni
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 598Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 598
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 598 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1943 a.XXI. AC. Gig.159. R Grading/Status: SPL+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Лот 471Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Лот 471
Scuotto Numismatica & ...
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 471 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 lira 1943 - XXI. Ni, gr. 8,10. Pagani 797. SPL Grading/Status: SPL
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Лот 978
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 978 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: BB/qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 148, Лот 856
Katz Auction
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 856 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1392Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1392
ACM Aste srl
  • Дата
    8 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1392 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1943 anno XXI. Ac. Gig. 159. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 26. FDC. R. (5224) Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Лот 622
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    26 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 622 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1943 XXI - Ni - RARA - Gigante 159 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 146, Лот 648
Katz Auction
  • Дата
    14 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 648 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 32, Лот 693
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    28 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 693 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1943 XXI - Ni. - Gig. 159 - RARA Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 138, Лот 1844
Katz Auction
  • Дата
    27 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1844 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Nickel; Vittorio Emanuele III; UNC
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 136, Лот 420
Katz Auction
  • Дата
    28 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 420 Italy 1 Lira 1943 (XXI) R Key Date KM# 77b, N# 7928; Magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC
Похожие
Подробнее
Италия 1 лира 1943 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 31, Лот 613
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    27 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 613 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 1 Lira 1943 ""Impero"" - Rara - Gig.159 - Ac Grading/Status: qFDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее