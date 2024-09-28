Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III

Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 273Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 273
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 273 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1936 a.XIV. NI. Gig.153. Sigillata Antonio Rennella "Corrosioni" BB+ Grading/Status: BB+ Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 721Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 721
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 721 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,84. Diametro mm. 23,00. qSSPL. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: qSPL Material Ni
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1129
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1129 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Лот 759
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 759 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - Piccolo difetto al D/ ore 3 - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 676Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 676
ACM Aste srl
  • Дата
    26 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 676 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. BB+. Minimi colpetti al bordo. R. Grading/Status: BB+ Material Ni
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 898Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 898
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 898 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 7,95. Diametro mm. 23,00. SPL. Minimo colpetto al bordo. R. Grading/Status: SPL Material Ni
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Лот 657
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    29 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 657 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 315
Aurora Numismatica
  • Дата
    18 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 315 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), Lira 1936, Rara Ni 26,5 mm, 8 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 590Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 590
San Martino
  • Дата
    1 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 590 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero", 1936-XIV, NI, gr (5,00), R, Gigante 153, qSPL. Grading/Status: qSPL
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Лот 977
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 977 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: BB/SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Лот 195Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 4, Лот 195
Roccaro Collezioni
  • Дата
    15 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 195 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936, impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Лот 784
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    14 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 784 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1936 IMPERO R NI. 8,11 GR. BB+/qSPL
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1391Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1391
ACM Aste srl
  • Дата
    8 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1391 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1936. Impero. Ni. Gig. 153. Peso gr. 8,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. R. (6424) Grading/Status: qFDC
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Лот 620
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    26 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 620 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - colpi al bordo - RARA Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Лот 238Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Лот 238
Roccaro Collezioni
  • Дата
    12 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 238 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Лот 779
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    30 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 779 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira Impero 1936 XIV - Ni - RARA - Gigante 153 Grading/Status: SPL+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 84, Лот 313
Varesi
  • Дата
    18 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 313 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 1 Lira 1936, XIV EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 262 Mont. 366 Luppino PP202 Ni RRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 2, Лот 194Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 2, Лот 194
Roccaro Collezioni
  • Дата
    19 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 194 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 1 lira 1936 impero, Ni Rif. Gig. 153 - Rarità R Grading/Status: MB/BB
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 1314Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 1314
San Martino
  • Дата
    14 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1314 VITTORIO EMANUELE III, 1 Lira, 1936, Ni, gr 8,04, R, Gig 153, FDC. Impercettibili segni di contatto Grading/Status: FDC
Италия 1 лира 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 32, Лот 692
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    28 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 692 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira "Impero" 1936 XIV - Ni. - Gig. 153 - RARA Grading/Status: MB Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
