Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III
Savoca Numismatik
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена1 $
Лот 981 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 7,85 g Very Fine
Priapus Numismatics
- Дата19 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 739 Italy, Vittorio Emanuele, 1900-1946 Buono da 1 Lira 1922, AR 27.00 mm., 8.25 g. About EF
Katz Auction
- Дата10 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 668 Italy 1 Lira 1922 R NGC MS64 KM# 62, N# 2595; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With mint luster
Savoca Numismatik
- Дата30 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1074 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата2 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 788 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата26 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1055 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Good Extremely Fine
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата14 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 372 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
San Martino
- Дата7 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 596 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - Buono da 1 Lira "Italia seduta", 1922, Ni, gr. 7,83, RR, GIG 140, Errore di conio, conio decentrato Grading/Status: BB
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата10 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 208 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Stephen Album Rare Coins
- Дата14 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 225 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, a wonderful lustrous mint state example! PCGS graded MS64.
GMA Numismatica Napoli srl
- Дата3 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 592 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1922. NI. Gig.140. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Numismatica Ferrarese
- Дата29 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 656 Vittorio Emanuele III (1900-1903) - Buono da 1 Lira Italia Seduta 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Дата29 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 886 FALSO - Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III - Buono da 1 Lira 1922 - 8,15 g Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Artemide Aste s.r.l.
- Дата8 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 866 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 1 lira 1922. Pag. (decimali) 776; MIR (Savoia) 1148a. NI. 8.12 g. 27 mm. FDC.
Numismatica Ferrarese
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 976 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 1 Lira 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Savoca Numismatik
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1089 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Very Fine
Savoca Numismatik
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1088 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата1 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1106 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата13 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 916 Italy. Kingdom AD 1922. 1 Lira NI 26 mm, 7,89 g Very Fine
Stephen Album Rare Coins
- Дата2 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 392 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, brilliantly lustrous, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.