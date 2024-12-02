Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III

Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Лот 981
Savoca Numismatik
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    1 $
Лот 981 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 7,85 g Very Fine
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Priapus Numismatics, Auction 11, Лот 739
Priapus Numismatics
  • Дата
    19 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 739 Italy, Vittorio Emanuele, 1900-1946 Buono da 1 Lira 1922, AR 27.00 mm., 8.25 g. About EF
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 171, Лот 668
Katz Auction
  • Дата
    10 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 668 Italy 1 Lira 1922 R NGC MS64 KM# 62, N# 2595; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; With mint luster
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 281 | Blue, Лот 1074
Savoca Numismatik
  • Дата
    30 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1074 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 788
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 788 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Extremely Fine
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 279 | Blue, Лот 1055
Savoca Numismatik
  • Дата
    26 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1055 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 8 g Good Extremely Fine
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Лот 372
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    14 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 372 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.5, Лот 596Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.5, Лот 596
San Martino
  • Дата
    7 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 596 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - Buono da 1 Lira "Italia seduta", 1922, Ni, gr. 7,83, RR, GIG 140, Errore di conio, conio decentrato Grading/Status: BB
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 40, Лот 208
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    10 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 208 SAVOIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Errore di conio. 1 Lira 1922 per Roma. NI (g 8,02). Italia seduta a sinistra su base di colonna, regge ramo d'alloro e vittoria su globo. R/ Valore, zecca e stemma sabaudo entro corona di alloro. Pagani 776; Gigante 140. BB
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 32, Лот 225
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    14 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 225 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, a wonderful lustrous mint state example! PCGS graded MS64.
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 592Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 592
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 592 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 1 Lira 1922. NI. Gig.140. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Лот 656
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    29 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 656 Vittorio Emanuele III (1900-1903) - Buono da 1 Lira Italia Seduta 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Лот 886
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    29 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 886 FALSO - Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III - Buono da 1 Lira 1922 - 8,15 g Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., Auction 70E, Лот 866
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    8 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 866 Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 1 lira 1922. Pag. (decimali) 776; MIR (Savoia) 1148a. NI. 8.12 g. 27 mm. FDC.
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Лот 976
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 976 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 1 Lira 1922 - Ni - Gigante 140 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Лот 1089
Savoca Numismatik
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1089 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Very Fine
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Лот 1088
Savoca Numismatik
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1088 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 253 | Blue, Лот 1106
Savoca Numismatik
  • Дата
    1 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1106 Italy. AD 1922. 1 Lira 1922 mm, 8 g Good Extremely Fine
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 246 | Blue, Лот 916
Savoca Numismatik
  • Дата
    13 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 916 Italy. Kingdom AD 1922. 1 Lira NI 26 mm, 7,89 g Very Fine
Италия 1 лира 1922 Виктор Эммануил III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 30, Лот 392
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    2 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 392 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 1 lira, 1922-R, KM-62, brilliantly lustrous, PCGS graded MS64, ex Almer H. Orr III Collection.
