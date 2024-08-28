Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III
Vila Rica Moedas Ltda
- Дата18 декабря 2025
- Стартовая цена1 $
Лот 412 Lote 412 - Itália, 1 Lira, 1907. Prata. MBC
ACM Aste srl
- Дата19 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 715 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Minimo colpetto al bordo. Conservazione eccezionale. Grading/Status: qFDC Material Ag
Bertolami Fine Art
- Дата15 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1907 aquila sabauda. Gig. 131; Ag; 5gr. Grading/Status: BB
ACM Aste srl
- Дата26 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 673 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto. Grading/Status: SPL Material Ag
Katz Auction
- Дата18 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 851 Italy 1 Lira 1907 R KM# 32, N# 6573; Silver 4.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Aphrodite Art Coins
- Дата18 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 467 Italy. Rome mint. Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907 (23mm, 4.87g). Filippo Speranza, engraver. KM# 32; N# 6573. VF
ACM Aste srl
- Дата8 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 894 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Grading/Status: qFDC Material Ag
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 546 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1907 AQUILA SABAUDA AG. 5,00 GR. qSPL
Katz Auction
- Дата12 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1012 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
GMA Numismatica Napoli srl
- Дата3 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 585 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Scuotto Numismatica & ...
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 468 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131 FDC Fondi speculari Grading/Status: FDC
Numismatica Ferrarese
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 974 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 Aquila Sabauda - Ag - Gigante 131 Grading/Status: qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
ACM Aste srl
- Дата8 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1384 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto. (4624) Grading/Status: SPL
Aphrodite Art Coins
- Дата15 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 978 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 1 Lira 1907. VITTORIO EMANUELE III. Head of King Vittorio Emanuele III to r. R/ REGNO D'ITALIA L.1 R 1907. Heraldic eagle with the Savoy shield on its breast and the crown of Italy above its head, and the mintmark below between the stars. KM# 32. MB
Katz Auction
- Дата14 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 624 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Numismatica Ferrarese
- Дата30 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 773 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 - Ag - Gigante 131 Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Katz Auction
- Дата25 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 350 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
Art-Rite S.r.l.
- Дата10 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 203 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 1 lira 1907.Argento - 5,00 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto al collo SPERANZA. - Rovescio: Aquila coronata ad ali spiegate con scudo sabaudo e cuore caricato in petto. Gigante 131 praticamente FDC
GERHARD HIRSCH Nachfolger
- Дата27 сентября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 3696 Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.1 Lira 1907 R. Pag. 767. CNI 28. Montenegro 192. KM 32. Hübsche Tönung. Kleine Kratzer. 4,99 g. vz-ss
Katz Auction
- Дата28 августа 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 411 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster