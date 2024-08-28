Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III

Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Vila Rica Moedas Ltda, Auction 29, Лот 412
Vila Rica Moedas Ltda
  • Дата
    18 декабря 2025
  • Стартовая цена
    1 $
Лот 412 Lote 412 - Itália, 1 Lira, 1907. Prata. MBC
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 715Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 715
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 715 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Minimo colpetto al bordo. Conservazione eccezionale. Grading/Status: qFDC Material Ag
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Лот 1432
Bertolami Fine Art
  • Дата
    15 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 lira 1907 aquila sabauda. Gig. 131; Ag; 5gr. Grading/Status: BB
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 673Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 673
ACM Aste srl
  • Дата
    26 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 673 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto.  Grading/Status: SPL Material Ag
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 161, Лот 851
Katz Auction
  • Дата
    18 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 851 Italy 1 Lira 1907 R KM# 32, N# 6573; Silver 4.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Aphrodite Art Coins, Auction G10, Лот 467
Aphrodite Art Coins
  • Дата
    18 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 467 Italy. Rome mint. Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907 (23mm, 4.87g). Filippo Speranza, engraver. KM# 32; N# 6573. VF
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 894Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 894
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 894 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. qFDC. Fondi lucenti. Grading/Status: qFDC Material Ag
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 546
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 546 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 1 LIRA 1907 AQUILA SABAUDA AG. 5,00 GR. qSPL
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 154, Лот 1012
Katz Auction
  • Дата
    12 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1012 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 585Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 585
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 585 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Лот 468Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Лот 468
Scuotto Numismatica & ...
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 468 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 1 Lira 1907. AG. Gig. 131 FDC Fondi speculari Grading/Status: FDC
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Лот 974
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 974 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 Aquila Sabauda - Ag - Gigante 131 Grading/Status: qSPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1384Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1384
ACM Aste srl
  • Дата
    8 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1384 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 1 Lira 1907. Aquila Sabauda. Ag. Gig. 131. Peso gr. 5,00. Diametro mm. 23,00. SPL. Colpetto. (4624) Grading/Status: SPL
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Лот 978
Aphrodite Art Coins
  • Дата
    15 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 978 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). AR 1 Lira 1907. VITTORIO EMANUELE III. Head of King Vittorio Emanuele III to r. R/ REGNO D'ITALIA L.1 R 1907. Heraldic eagle with the Savoy shield on its breast and the crown of Italy above its head, and the mintmark below between the stars. KM# 32. MB
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 146, Лот 624
Katz Auction
  • Дата
    14 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 624 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Лот 773
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    30 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 773 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 1 Lira 1907 - Ag - Gigante 131 Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 141, Лот 350
Katz Auction
  • Дата
    25 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 350 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Art-Rite S.r.l., Auction 90 - Numismatics, Лот 203
Art-Rite S.r.l.
  • Дата
    10 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 203 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 1 lira 1907.Argento - 5,00 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto al collo SPERANZA. - Rovescio: Aquila coronata ad ali spiegate con scudo sabaudo e cuore caricato in petto. Gigante 131 praticamente FDC
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 393, Лот 3696
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Дата
    27 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3696 Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.1 Lira 1907 R. Pag. 767. CNI 28. Montenegro 192. KM 32. Hübsche Tönung. Kleine Kratzer. 4,99 g. vz-ss
Италия 1 лира 1907 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 136, Лот 411
Katz Auction
  • Дата
    28 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 411 Italy 1 Lira 1907 R NGC MS61 KM# 32, N# 6573; Silver 5.00 g.; Vittorio Emanuele III; With full mint luster
