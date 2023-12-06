Италия 1 лира 1900 Умберто I
Vila Rica Moedas Ltda
- Дата18 декабря 2025
- Стартовая цена1 $
Лот 410 Lote 410 - Itália, 1 Lira, 1900. Prata. MBC
Numismatica Italia
- Дата1 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 423 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 1 Lira OBVERSE : UMBERTO I - RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist right - below 1900 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-1 within a wreath - below R Date : 1900 Mint : R - Rome Material : Ag Diameter [mm] : 23,11 Weight [g] : 4,98 Rarity : C Conservation : aUNC Bibliographical references : KM 24.1, Gigante 41, Cudazzo 1216h INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Varesi A77, L706, 22/01/2021 - aUNC - 110 (Hammer Price) NOTES : Awesome iridescent patina. O./R. : tiny hits on the rim
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата23 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 82 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 1 lira 1900 Ag. Gig. 41. C. BB
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата14 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 318 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 1 lira 1900 Ag. Gig. 41. C. BB
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 511 UMBERTO I (1878-1900) 1 LIRA 1900 ROMA AG. 4,95 GR. BB/BB+
GMA Numismatica Napoli srl
- Дата3 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 551 REGNO D'ITALIA. Umberto I (1878-1900). 1 Lira 1900. AG. Gig.41. Segno sulla fronte. Grading/Status: qFDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Art-Rite S.r.l.
- Дата13 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 172 UMBERTO I (1878-1900) - 1 lira 1900. Argento - 5,00 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto il collo SPERANZA. - Rovescio: Stemma crociato e coronato, con il Collare dell'Annunziata, tutto tra rami di lauro e di quercia; in alto stella raggiante. Gigante 41 Di eccezionale conservazione. FDC
Roccaro Collezioni
- Дата15 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 167 Umberto I, 1878-1900, 1 lira 1900, Roma, Ag, Rif. Gig. 41 - Rarità C Grading/Status: BB-SPL
Roccaro Collezioni
- Дата12 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 215 Umberto I, 1878-1900, 1 lira 1900, Roma, Ag Rif. Gig. 41 - Rarità C Grading/Status: qSPL
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата19 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 501 UMBERTO I (1878-1900) 1 LIRA 1900 ROMA AG. 5 GR. BB-SPL/SPL
Coins NB
- Дата18 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 698 Italy Kingdom 1900 R 1 Lira - Umberto I Silver (.835) Rome Mint (318000) 4.99g AU KM 24 Estimate: 30 EUR
Art-Rite S.r.l.
- Дата10 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 189 UMBERTO I (1878-1900) - 1 lira 1900.Argento - 5,00 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto il collo SPERANZA. - Rovescio: Stemma crociato e coronato, con il Collare dell'Annunziata, tutto tra rami di lauro e di quercia; in alto stella raggiante. Gigante 41 Bell'esemplare. FDC
Numismatica Ferrarese
- Дата27 июля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 550 Umberto I (1878-1900) - 1 Lira 1900 - Ag - Gigante 41 Grading/Status: SPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Roccaro Collezioni
- Дата1 июня 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 231 Umberto I, 1878-1900, 1 lira 1900, Roma, Ag, Rif. Gig. 41 - Rarità C Grading/Status: SPL
Numismatica Ferrarese
- Дата1 мая 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 455 Umberto I (1878-1900) - 1 Lira 1900, Roma - Gig.41 - Ag Grading/Status: SPL/FDC Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Katz Auction
- Дата13 апреля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2350 Italy 1 Lira 1900 R KM# 24, N# 19475; Silver; Umberto I; Rome Mint; UNC with mint luster
Sima Srl
- Дата1 апреля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 103 REGNO D’ITALIA - Umberto I (1878-1900) - 1 Lira 1900 Roma Gig. 41, AG gr. 5,02 Grading/Status: FDC Conservazione eccezionale
Art-Rite S.r.l.
- Дата21 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 135 UMBERTO I (1878-1900) - 1 lira 1900 Argento - 5,00 gr. Dritto: Testa nuda a destra, sotto al collo SPERANZA. - Rovescio: Stemma crociato e coronato, con il Collare dell'Annunziata, tutto tra rami di lauro e quercia, in alto stella raggiante. Gigante 41 Lieve colpetto al bordo del /R. Bei fondi lucentiFDC/SPL
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата2 февраля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 456 UMBERTO I (1878-1900) 1 LIRA 1900 ROMA AG. 5,01 GR. BB-SPL (SEGNETTI)
Bolaffi S.p.A.
- Дата6 декабря 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1103 Umberto I (1878-1900) 1 Lira 1900 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: stemma di Casa Savoia coronato e circondato dal Collare dell'Annunziata - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R24) (Gig. n. 41) (Mont. n. 54) (Pag. n. 607).