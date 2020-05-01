Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I
Numismatica Ferrarese
- Дата5 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 735 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: SPL/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Дата17 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 953 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu - Gigante 62 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Numismatica Ferrarese
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 952 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
- Дата17 июня 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 437 Włochy, 1 centesimo 1900 R - piękne Opis pozycji Stan zachowania: 1
Varesi
- Дата9 ноября 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 611 UMBERTO I (1878-1900) 1 Centesimo 1895, 1896, 1897, 1899, 1900 Roma Cu mm 15 • Tot. 5 pz. da SPL a q.FDC.
Numismatica Ferrarese
- Дата26 декабря 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 509 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Cu - rame rosso - Gig. 62 FDC Shipping only in Italy
Numismatica Ferrarese
- Дата27 декабря 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 359 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Zecca di Roma - Gig. 62 - Cu - rame rosso FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Numismatica Ferrarese
- Дата14 ноября 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1064 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Numismatica Ferrarese
- Дата10 сентября 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 605 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Numismatica Ferrarese
- Дата1 мая 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 290 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC
Numismatica Ferrarese
- Дата1 мая 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 291 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC