Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Лот 735
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 735 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: SPL/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Лот 953
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    17 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 953 Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu - Gigante 62 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Лот 952
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 952 Regno d'Italia - Umberto I (1878-1900) - 1 Centesimo 1900 - Cu. - Mont. 79 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I, Аверс монеты - - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 14 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Лот 437Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I, Реверс монеты - - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 14 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik , Лот 437
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Дата
    17 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 437 Włochy, 1 centesimo 1900 R - piękne Opis pozycji Stan zachowania: 1
Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I - Varesi, Sale 80, Лот 611
Varesi
  • Дата
    9 ноября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 611 UMBERTO I (1878-1900) 1 Centesimo 1895, 1896, 1897, 1899, 1900 Roma Cu mm 15 • Tot. 5 pz. da SPL a q.FDC.
Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 14, Лот 509
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    26 декабря 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 509 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Cu - rame rosso - Gig. 62 FDC Shipping only in Italy
Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Лот 359
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    27 декабря 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 359 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 - Zecca di Roma - Gig. 62 - Cu - rame rosso FDC FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 7, Лот 1064
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    14 ноября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1064 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Лот 605
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    10 сентября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 605 Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - Cu n.a.
Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-live Auction 4, Лот 290
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    1 мая 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 290 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC
Италия 1 чентезимо 1900 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-live Auction 4, Лот 291
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    1 мая 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 291 Umberto I - Umberto I (1878-1900) 1 Centesimo 1900 Roma - RAME ROSSO - Cu FDC
