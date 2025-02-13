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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1836 года

Серебряные монеты

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1 серебряный грош 1836 A.W.
Средняя цена 120 $
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