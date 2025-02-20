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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1814 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Мариенгрош 1814 F.W.
Средняя цена 370 $
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