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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Серебряные монеты Талер Георга Генриха - Вальдек-Пирмонт

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Талер 1824

Год Знак Описание Продажи Продажи
1824 F.W. 1 164
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