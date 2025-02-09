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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 серебряный грош 1845 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1845 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1 серебряный грош 1845 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 181,830

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1845
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2010 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1845 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1845 A на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1845 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1845 A на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1845 A на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1845 A на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1845 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1845 A на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1845 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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