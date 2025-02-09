Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 серебряный грош 1845 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 181,830
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1845
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2010 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 210 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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