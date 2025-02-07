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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 серебряный грош 1843 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1843 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1 серебряный грош 1843 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 191,100

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1843
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2017.

Сохранность
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Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1843 A на аукционе Möller - November 6, 2017
Продавец Möller
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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