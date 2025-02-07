Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 серебряный грош 1843 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 191,100
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1843
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1843 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 528 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2017.
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