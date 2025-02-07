Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 серебряный грош 1839 года A.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 46,169
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1839
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1839 года со знаком A.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3454 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Grün (1)
- Künker (1)
- Teutoburger (1)
- Westfälische (1)
Где продать?
Для продажи 1 серебряный грош 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск