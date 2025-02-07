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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 серебряный грош 1839 года A.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1839 года A.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1 серебряный грош 1839 года A.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 46,169

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1839
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 серебряный грош 1839 года со знаком A.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3454 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 200 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1839 A.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1839 A.W. на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1839 A.W. на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1839 A.W. на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 серебряный грош 1839 A.W. на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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