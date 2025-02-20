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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Мариенгрош 1823 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - Мариенгрош 1823 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - Мариенгрош 1823 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,12 - 1,52 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1823
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Мариенгрош 1823 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 4573 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 160 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.

Сохранность
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Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1823 F.W. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1823 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1823 F.W. на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1823 F.W. на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность AU
Цена
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