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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Мариенгрош 1820 года F.W. "Тип 1820-1823" (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - Мариенгрош 1820 года F.W. "Тип 1820-1823" - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - Мариенгрош 1820 года F.W. "Тип 1820-1823" - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,12 - 1,52 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1820
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Мариенгрош 1820 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 7245 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
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  • WAG (1)
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
607 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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