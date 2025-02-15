Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
Мариенгрош 1820 года F.W. "Тип 1820-1823" (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,12 - 1,52 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал Мариенгрош
- Год 1820
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Мариенгрош 1820 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 7245 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 525 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (2)
- Teutoburger (4)
- WAG (1)
Где продать?
Для продажи Мариенгрош 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск