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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Мариенгрош 1820 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - Мариенгрош 1820 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - Мариенгрош 1820 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,12 - 1,52 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1820
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Мариенгрош 1820 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2051 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
277 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Westfälische - February 14, 2012
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность F
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
******
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