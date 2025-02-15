Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
Мариенгрош 1820 года F.W. "Тип 1814-1820" (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,12 - 1,52 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал Мариенгрош
- Год 1820
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Мариенгрош 1820 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2053 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.
Сохранность
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