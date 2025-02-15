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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Мариенгрош 1820 года F.W. "Тип 1814-1820" (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - Мариенгрош 1820 года F.W. "Тип 1814-1820" - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - Мариенгрош 1820 года F.W. "Тип 1814-1820" - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,12 - 1,52 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал Мариенгрош
  • Год 1820
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты Мариенгрош 1820 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2053 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 180 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2016.

Сохранность
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Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Вальдек-Пирмонт Мариенгрош 1820 F.W. на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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