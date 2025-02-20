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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

2 талера 1845 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 2 талера 1845 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 2 талера 1845 года A - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,500

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 2 талера
  • Год 1845
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 29078 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6169 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2202 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
588 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Russiancoin - July 21, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Frankfurter - November 6, 2020
Продавец Frankfurter
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 талера 1845 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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