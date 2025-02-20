Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
2 талера 1845 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,500
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 2 талера
- Год 1845
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 талера 1845 года со знаком A. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 29078 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6169 USD. Торги состоялись 11 августа 2016.
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 21 июля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
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