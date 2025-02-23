flag
Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

2 мариенгроша 1828 года A.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 2 мариенгроша 1828 года A.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 2 мариенгроша 1828 года A.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 - 2,21 гр
  • Диаметр 18,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 2 мариенгроша
  • Год 1828
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 мариенгроша 1828 года со знаком A.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1828 A.W. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1828 A.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1828 A.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR

Где продать?

Для продажи 2 мариенгроша 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вальдек-Пирмонта Каталог монет Георга Генриха Монеты Вальдек-Пирмонта 1828 года Все Вальдек-Пирмонтские монеты Вальдек-Пирмонтские серебряные монеты Вальдек-Пирмонтские монеты номиналом 2 мариенгроша Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть