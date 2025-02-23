Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
2 мариенгроша 1828 года A.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,8 - 2,21 гр
- Диаметр 18,9 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 2 мариенгроша
- Год 1828
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 мариенгроша 1828 года со знаком A.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2004 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Где продать?
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