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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

2 мариенгроша 1822 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 2 мариенгроша 1822 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 2 мариенгроша 1822 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 - 2,21 гр
  • Диаметр 18,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 2 мариенгроша
  • Год 1822
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 мариенгроша 1822 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1996 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Möller (1)
  • Teutoburger (1)
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1822 F.W. на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 44 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1822 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1822 F.W. на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1822 F.W. на аукционе Busso Peus - November 9, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1822 F.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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