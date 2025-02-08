Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1/24 талера 1818 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,8 - 2 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 1/24 талера
- Год 1818
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1/24 талера 1818 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1990 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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