flag
Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1/24 талера 1818 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1/24 талера 1818 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1/24 талера 1818 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 - 2 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1818
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1/24 талера 1818 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1990 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (2)
  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (2)
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1818 F.W. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
511 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1818 F.W. на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1818 F.W. на аукционе Busso Peus - July 8, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 8 июля 2017
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1818 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1818 F.W. на аукционе Sonntag - June 9, 2015
Продавец Sonntag
Дата 9 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1818 F.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1818 F.W. на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вальдек-Пирмонта Каталог монет Георга Генриха Монеты Вальдек-Пирмонта 1818 года Все Вальдек-Пирмонтские монеты Вальдек-Пирмонтские серебряные монеты Вальдек-Пирмонтские монеты номиналом 1/24 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 8 февр. 2025
Top lot
Top lot
Studio Numismatico Raffaele Negrini
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть