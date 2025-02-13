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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

3 пфеннига 1845 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1845 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1845 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,4 - 4,95 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 249,360

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1845
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2009 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (1)
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1845 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1845 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
73 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1845 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1845 A на аукционе Frühwald - September 19, 2020
Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1845 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1845 A на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1845 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1845 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1845 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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