Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
3 пфеннига 1845 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,4 - 4,95 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 249,360
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1845
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2009 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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