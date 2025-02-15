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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 пфенниг 1845 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1845 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1845 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,4 - 1,55 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 383,760

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1845
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1147 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
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  • WAG (1)
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - October 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1845 A на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1845 A на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1845 A на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность AU
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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