Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 пфенниг 1845 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,4 - 1,55 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 383,760
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1845
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1845 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1147 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 70 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.
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