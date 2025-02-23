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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 пфенниг 1843 года A (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1843 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1843 года A - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,4 - 1,55 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 219,600

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1843
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1843 года со знаком A. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 3577 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 185 EUR. Торги состоялись 24 мая 2019.

Сохранность
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1843 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

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