Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 пфенниг 1821 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 - 2,04 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1821
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1821 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1995 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Grün (1)
- Künker (1)
- Möller (2)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (6)
- Teutoburger (2)
- WAG (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск