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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 пфенниг 1821 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1821 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1821 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 - 2,04 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1821
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1821 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1995 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (6)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Russiancoin - November 28, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 28 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Russiancoin - February 7, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Möller - November 6, 2017
Продавец Möller
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Busso Peus - July 8, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 8 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1821 F.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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