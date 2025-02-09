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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 пфенниг 1817 года W "Тип 1816-1817" (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1817 года W "Тип 1816-1817" - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1817 года W "Тип 1816-1817" - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 - 2,05 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1817
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1817 года со знаком W. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Numedux (1)
  • Teutoburger (1)
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1817 W на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1817 W на аукционе Numedux - May 30, 2021
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1817 W на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1817 W на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1817 W на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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