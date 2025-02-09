Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 пфенниг 1817 года W "Тип 1816-1817" (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,5 - 2,05 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1817
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1817 года со знаком W. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1907 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (1)
- Numedux (1)
- Teutoburger (1)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск