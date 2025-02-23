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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 пфенниг 1816 года F.W. "Тип 1816-1817" (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,5 - 2,05 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1816
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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