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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Медные монеты 1/2 мариенгроша Георга Генриха - Вальдек-Пирмонт

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1/2 мариенгроша 1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1825 F.W. 0 9
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