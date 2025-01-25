Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1887 года (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,7 гр
- Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,034,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1887
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1887 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24098 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Sovereign Rarities
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 20 сентября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Где продать?
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