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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1887 года (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1887 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - 1 шиллинг 1887 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,7 гр
  • Чистого серебра (0,1695 oz) 5,2725 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,034,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1887
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1887 года. Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 24098 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8813 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 21, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 21 октября 2024
Сохранность AU
Цена
287 $
Цена в валюте аукциона 220 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Sovereign Rarities - June 6, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Stack's - February 26, 2020
Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Stephen Album - September 20, 2014
Продавец Stephen Album
Дата 20 сентября 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1887 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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