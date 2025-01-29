Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1887 года "Готическая" (Великобритания, Виктория)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 1,777,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1887
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1887 года "Готическая". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3568 проданному на аукционе Auction World за 1500000 JPY. Торги состоялись 18 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 17 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
2114 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 11 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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