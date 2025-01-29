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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Флорин (2 шиллинга) 1887 года "Готическая" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1887 года "Готическая" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1887 года "Готическая" - цена серебряной монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 1,777,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1887
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1887 года "Готическая". Это серебряная монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 3568 проданному на аукционе Auction World за 1500000 JPY. Торги состоялись 18 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • Tennants Auctioneers (1)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - September 17, 2024
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 17 сентября 2024
Сохранность UNC PL
Цена
2114 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
249 $
Цена в валюте аукциона 190 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе Spink - April 11, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе Spink - April 11, 2023
Продавец Spink
Дата 11 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе Tennants Auctioneers - February 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе Chaponnière - November 13, 2022
Продавец Chaponnière
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность F
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1887 "Готическая" на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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